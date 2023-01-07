В случае приостановки трудового договора человек может получить субсидию: условия — Finance.ua

В случае приостановки трудового договора человек может получить субсидию: условия Сегодня 09:26 — Личные финансы

Во время действия военного положения часто имеет место приостановление трудового договора. Можно ли в этом случае претендовать на субсидию, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Итак, получить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае приостановления действия трудового договора можно, если за человека уплачивали (или он платил за себя сам) единый социальный взнос в размере, не менее минимального, в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращением за субсидией (например, если вы обратились за субсидией в декабре, то есть в четвертом квартале, ЕСВ должно быть уплачено за апрель, май и июнь).

Читайте также Субсидии и льготы: можно ли одновременно получать две помощи на оплату коммуналки

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 21.10.1995 г. № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Справка Finance.ua:

если члены семьи, которые зарегистрированы, но фактически не проживают по указанному в регистрационных данных адресу, предоставят подтверждающие документы о фактическом месте своего проживания, тогда доход таких членов семьи при расчете субсидии не учитывается;



эвакуация не помешает получению пенсии, субсидии или социальной помощи в любом регионе страны. Для этого нужно только произвести переадресацию. Как ее оформить — рассказали по ссылке;

за 2022 год на все социальные выплаты государство направило около 800 млрд грн.

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.