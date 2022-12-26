Субсидии и льготы: можно ли одновременно получать две помощи на оплату коммуналки — Finance.ua
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Субсидии и льготы: можно ли одновременно получать две помощи на оплату коммуналки

Личные финансы
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Субсидии и льготы: можно ли одновременно получать две помощи на оплату коммуналки
Субсидии и льготы: можно ли одновременно получать две помощи на оплату коммуналки
Украинским гражданам государство гарантирует два вида помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг: льготы и субсидии. Однако законодательство Украины запрещает получать их одновременно.
Об этом сообщает Telegram-канал «Социалка.ua».
Так, граждане в составе домохозяйства имеют право на получение субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. Однако оформить можно только одну из выплат. Украинцы по своему усмотрению могут выбирать, какой вид помощи лучше получать.
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Об этом говорится в пункте 13 «Положения о порядке назначения жилищных субсидий», утвержденного постановлением правительства от 21 октября 1995 848 (с изменениями).
При этом в случае если льготник не проживает по месту прописки, на домохозяйство можно оформить субсидию. Но для этого нужно иметь доказательства, чтобы передать в органы Пенсионного фонда.
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Напомним, в 2023 году многие граждане Украины не смогут оформить жилищную субсидию. Причина в том, что в бюджете на следующий год на субсидии предусмотрено меньше средств, чем в этом году, предупреждают эксперты.
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По материалам:
Novyny.live
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