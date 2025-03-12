В Словакию возобновили поставки нефти по трубопроводу «Дружба» — Finance.ua

В Словакию возобновили поставки нефти по трубопроводу «Дружба»
Поставки нефти в Словакию через российский нефтепровод «Дружба» возобновлены. Ожидается, что нефть поступит в страну позже в среду.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление оператора словацкого нефтепровода Transpetrol.
«По нашей информации, после устранения технических причин на нефтепроводе „Дружба“ на участке за пределами Словакии, перекачка в направлении нашей территории возобновлена и поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером», — заявили в Transpetrol.
Ранее во вторник словацкий оператор проинформировал, что поставки нефти в Словакию через российский нефтепровод были приостановлены. Ожидалось, что работа нефтепровода возобновится вечером того же дня.
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В последние дни поставки сырой нефти через нефтепровод «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию были приостановлены.
Напомним, во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» приостановлены после атаки украинского беспилотника на измерительную станцию.
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