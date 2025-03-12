В Словакию возобновили поставки нефти по трубопроводу «Дружба» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Словакию возобновили поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Энергетика
15
Поставки нефти в Словакию через российский нефтепровод «Дружба» возобновлены. Ожидается, что нефть поступит в страну позже в среду.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление оператора словацкого нефтепровода Transpetrol.
Читайте также
«По нашей информации, после устранения технических причин на нефтепроводе „Дружба“ на участке за пределами Словакии, перекачка в направлении нашей территории возобновлена ​​и поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером», — заявили в Transpetrol.
Ранее во вторник словацкий оператор проинформировал, что поставки нефти в Словакию через российский нефтепровод были приостановлены. Ожидалось, что работа нефтепровода возобновится вечером того же дня.
Читайте также
В последние дни поставки сырой нефти через нефтепровод «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию были приостановлены.
Напомним, во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» приостановлены после атаки украинского беспилотника на измерительную станцию.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems