В следующем году Apple выпустит AirTag 2 с увеличенным радиусом действия и новым чипом — Finance.ua

В следующем году Apple выпустит AirTag 2 с увеличенным радиусом действия и новым чипом
Apple в апреле 2021 года выпустила трекер AirTag и сейчас активно работает над его новой версией.
Об этом рассказал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в новом докладе Power On.
Согласно утечке, AirTag 2 будет оснащен обновленным чипом с улучшенным отслеживанием местонахождения.
Скорее всего, речь идет о чипе Ultra Wideband второго поколения, который дебютировал во всех моделях iPhone 15 в прошлом году.
Гурман также считает, что новинка будет обладать улучшенными функциями приватности.
Читайте также
Что касается дизайна AirTag 2, то он будет похож на текущую модель.
Если все пойдет по плану, релиз нового трекера Apple состоится в середине 2025 года.
Поделиться новостью