В следующем году Apple выпустит AirTag 2 с увеличенным радиусом действия и новым чипом — Finance.ua

В следующем году Apple выпустит AirTag 2 с увеличенным радиусом действия и новым чипом Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

В следующем году Apple выпустит AirTag 2 с увеличенным радиусом действия и новым чипом

Apple в апреле 2021 года выпустила трекер AirTag и сейчас активно работает над его новой версией.

Об этом рассказал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в новом докладе Power On.

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Согласно утечке, AirTag 2 будет оснащен обновленным чипом с улучшенным отслеживанием местонахождения.

Скорее всего, речь идет о чипе Ultra Wideband второго поколения, который дебютировал во всех моделях iPhone 15 в прошлом году.

Гурман также считает, что новинка будет обладать улучшенными функциями приватности.

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Что касается дизайна AirTag 2, то он будет похож на текущую модель.

Если все пойдет по плану, релиз нового трекера Apple состоится в середине 2025 года.

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