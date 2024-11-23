В следующем году Apple выпустит AirTag 2 с увеличенным радиусом действия и новым чипом — Finance.ua
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В следующем году Apple выпустит AirTag 2 с увеличенным радиусом действия и новым чипом

Технологии&Авто
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В следующем году Apple выпустит AirTag 2 с увеличенным радиусом действия и новым чипом
В следующем году Apple выпустит AirTag 2 с увеличенным радиусом действия и новым чипом
Apple в апреле 2021 года выпустила трекер AirTag и сейчас активно работает над его новой версией.
Об этом рассказал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в новом докладе Power On.
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Согласно утечке, AirTag 2 будет оснащен обновленным чипом с улучшенным отслеживанием местонахождения.
Скорее всего, речь идет о чипе Ultra Wideband второго поколения, который дебютировал во всех моделях iPhone 15 в прошлом году.
Гурман также считает, что новинка будет обладать улучшенными функциями приватности.
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Что касается дизайна AirTag 2, то он будет похож на текущую модель.
Если все пойдет по плану, релиз нового трекера Apple состоится в середине 2025 года.
По материалам:
mezha.media
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