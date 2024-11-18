Apple планирует выпустить собственный смарттелевизор — Bloomberg Сегодня 23:30 — Технологии&Авто

Apple планирует выпустить собственный смарттелевизор — Bloomberg

Apple рассматривает возможность создания собственного умного телевизора.

Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке Power On.

По его словам, компания «оценивает идею» выхода на этот рынок, но никаких технических деталей пока не раскрывает.

Как отмечает Гурман, идея создания телевизора может стать частью масштабного расширения экосистемы Apple в сфере умного дома. Успех новых устройств, таких как будущий смартфон, может подтолкнуть компанию к реализации этого проекта.

Apple, по всей вероятности, находится на начальных этапах разработки телевизора, поэтому запуск, если он вообще состоится, может занять несколько лет. Если компания рискнет выйти на рынок телевизоров, она сможет напрямую конкурировать с другими брендами, которые уже давно закрепили свои позиции в этой отрасли.

Пока что Apple предлагает только медиаплеер Apple TV, позволяющий интегрировать сервисы компании с имеющимися телевизорами.

Это не первый раз, когда появляются слухи о телевизоре Apple. Еще в 2009 и 2011 годах подобные заявления уже вызвали интерес, но конкретные продукты так и не увидели свет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.