Apple грозит штраф в $38 млрд от ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple грозит штраф в $38 млрд от ЕС

Технологии&Авто
36
Apple грозит штраф в $38 млрд от ЕС
Apple грозит штраф в $38 млрд от ЕС
Apple в скором времени может стать первой компанией, которую оштрафуют за нарушение нового Закона о цифровых рынках ЕС (DMA)/
Об этом сообщает The Verge.

Что произошло

Apple в скором времени станет первой компанией, которая получит штраф за несоблюдение требований Закона ЕС о цифровых рынках (DMA).
Читайте также
Штраф связан с ограничениями компании для разработчиков в использовании альтернативных методов оплаты вне App Store, что создает препятствия для конкуренции. По данным расследования, Apple не позволяет разработчикам направлять пользователей на альтернативные способы оплаты, что нарушает правила DMA.
По закону компания может получить штраф до 10% годового дохода, а за повторное нарушение — до 20%. Для Apple этот штраф может составить до $38 млрд. Ожидается, что ЕС объявит сумму штрафа уже в этом месяце.
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.