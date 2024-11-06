Apple грозит штраф в $38 млрд от ЕС — Finance.ua

Apple грозит штраф в $38 млрд от ЕС Сегодня 21:33 — Технологии&Авто

Apple грозит штраф в $38 млрд от ЕС

Apple в скором времени может стать первой компанией, которую оштрафуют за нарушение нового Закона о цифровых рынках ЕС (DMA)/

Об этом сообщает The Verge

Что произошло

Apple в скором времени станет первой компанией, которая получит штраф за несоблюдение требований Закона ЕС о цифровых рынках (DMA).

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Штраф связан с ограничениями компании для разработчиков в использовании альтернативных методов оплаты вне App Store, что создает препятствия для конкуренции. По данным расследования, Apple не позволяет разработчикам направлять пользователей на альтернативные способы оплаты, что нарушает правила DMA.

По закону компания может получить штраф до 10% годового дохода, а за повторное нарушение — до 20%. Для Apple этот штраф может составить до $38 млрд. Ожидается, что ЕС объявит сумму штрафа уже в этом месяце.

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