В Швеции повысят зарплату для мигрантов — Finance.ua

В Швеции повысят зарплату для мигрантов Сегодня 18:02 — Личные финансы

В Швеции повысят зарплату для мигрантов

Королевство Швеция планирует удвоить доход мигрантов. По данным правительства, требование по доходу иностранных работников будет увеличено в два раза.

Об этом сообщает издание Euractiv

Как отмечается в Министерстве миграции, требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 000 шведских крон (1238 евро) в месяц до 26 560 шведских крон (2534 евро).

Таким образом, иммиграция должна сократиться на несколько тысяч человек, поскольку изменения в зарплате призваны прекратить работу с низкой оплатой труда.

«Это важная часть смены парадигмы, которую мы реализуем в сфере иммиграции», — сообщила министр миграции Мария Малмер Стенергард.

В сообщении говорится, что трудовая иммиграция в настоящее время является самой большой частью иммиграции в Швецию. В прошлом году было предоставлено более 24 000 разрешений на работу по сравнению с примерно 9 000 разрешениями на проживание для ищущих защиту (за исключением украинских беженцев).

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Согласно прогнозу Миграционного агентства Швеции, в этом году ожидается, что 100 тысяч иностранцев обратятся за разрешением на работу в Швеции, отмечается в материале.

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