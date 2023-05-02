Украинцы в Швеции зарабатывают от 3 тыс. евро: какие предложения работы — Finance.ua
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Украинцы в Швеции зарабатывают от 3 тыс. евро: какие предложения работы

Личные финансы
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Украинцы в Швеции зарабатывают от 3 тыс. евро: какие предложения работы
Украинцы в Швеции зарабатывают от 3 тыс. евро: какие предложения работы
Украинцы, спасающиеся от войны в Швеции, могут устроиться на высокооплачиваемую работу. Однако для этого нужно знать на базовом уровне либо местный государственный, либо английский язык.
Об этом пишет портал Новини.Live.

Какую работу предлагают украинцам

Граждане Украины, минимально владеющие английским, могут устроиться на работу в ряде сфер. В частности, есть много вакансий для работы:
  • в сельском хозяйстве (работа на ферме);
  • на строительстве (сварщиком, электриком, сантехником, разнорабочим);
  • уход за людьми пожилого возраста;
  • на производстве (склады, заводы);
  • в ресторанах и гостиницах (администратором, поваром, танцовщиком, барменом, официантом, уборщиком).

Сколько готовы платить

Украинцам предлагают оплату труда за работу в поле от 1,9 тыс. до 2,2 тыс. евро. Официантам в заведениях питания — от 2,2 тыс. евро, уборщицам — 2,2 тыс. евро. Зарплаты строителей стартуют от около 2,4 тыс. евро. Выше платят тем, кто имеет специальность:
  • преподаватель — от 2,2 тыс. до 3,5 тыс. евро;
  • инженер — 3,3 тыс. евро;
  • медсестра — 4 тыс. евро;
  • адвокат — 5,5 тыс. евро.
Также украинцы делятся информацией, сколько платят за общежитие в Швеции. Так, на взрослого человека с питанием суточные составляют:
  • 24 кроны в день для взрослого без сопровождения
  • 19 крон в день на человека для взрослых, разделяющих домашние расходы;
  • 12 крон в день для детей младше 17 лет.
В жилье без питания суточные такие:
  • 71 крона в день для взрослого без сопровождения;
  • 61 крона в день на человека для взрослых, разделяющих домашние расходы;
  • 37 крон в день для детей в возрасте до 3 лет;
  • 43 кроны в день для детей от 4 до 10 лет;
  • 50 крон в день для детей от 11 до 17 лет.
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По материалам:
Novyny.live
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