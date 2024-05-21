Какие дальнейшие действия военнообязанного после обновления данных: объяснение Минобороны — Finance.ua

Какие дальнейшие действия военнообязанного после обновления данных: объяснение Минобороны Сегодня 17:06 — Личные финансы

Какие дальнейшие действия военнообязанного после обновления данных: объяснение Минобороны

После обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию, которую необходимо будет пройти.

Об этом рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV

Лазуткин подчеркнул, что в целом новый закон — об обновлении учетных данных. По его словам, «государство должно знать, сколько у него есть людей, которые могут защищать родину, какое у них состояние здоровья, какая у них военно-учетная специальность».

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«Далее по месту жительства, которое человек обновил, независимо от того, каким способом обновил, может прийти направление на ВВК, человек должен пройти его. Оно придет не всем, и не в приложении придет, а по месту жительства, как повестка. И человек уже проходит ВВК», — объяснил спикер Минобороны.

Он отметил, что несколько миллионов человек не будут одновременно направлены на ВВК, но этот процесс будет происходить, чтобы был качественный учет военнообязанных, резервистов и призывников.

Справка Finance.ua:

с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий обновление учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет;

Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Приложение предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег;



президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения.

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