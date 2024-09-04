В Шотландии полиция впервые конфисковала биткоины по делу об ограблении — Finance.ua
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В Шотландии полиция впервые конфисковала биткоины по делу об ограблении

Криминал
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Верховный суд Эдинбурга одобрил конфискацию 23,5 BTC по делу Джона Росса Ренни, замешанного в ограблении в Блантайре в 2020 году.
В марте 2020 года группа неизвестных вломилась в дом супружеской пары в городе Блантайр. Один из нападавших пригрозил проживающему в доме мужчине мачете, требуя, чтобы тот перевел ему биткоины.
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После того как потерпевший, имя которого не разглашается в интересах следствия, перевел криптоактивы, группа злоумышленников исчезла.
Согласно материалам дела, Джон Росс Ренни не участвовал в налете напрямую. Однако прокуратура доказала, что он проконсультировал нападающих по трансферу криптоактивов и некоторое время хранил их.
В ноябре 2023 года его приговорили к шести месяцам судебного надзора и 150 часам исправительных работ. Однако при этом полиции не удалось конфисковать биткоины, поскольку к ним не было доступа.
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Прокуратура повторно потребовала конфисковать криптоактивы, используя законодательство о доходах от преступной деятельности. Предполагается, что криптоактивы при этом будут конвертированы в фиат по курсу на момент ограбления.
В решении суда отмечено, что 23,5 BTC оцениваются в £109 601 (около $143 000).
По материалам:
incrypted
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