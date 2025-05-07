В Шевченковском и Святошинском районах развернули штабы для пострадавших от вражеской атаки — Finance.ua

В Шевченковском и Святошинском районах развернули штабы для пострадавших от вражеской атаки Сегодня 11:21 — Казна и Политика

В Шевченковском и Святошинском районах развернули штабы для пострадавших от вражеской атаки

Из-за ночной атаки в Киеве двое погибших, есть травмированные, среди них — дети.

Адреса штабов помощи:

Святошинский район — средняя общеобразовательная школа № 235 им. Вячеслава Черновола на ул. Окружная дорога, 1-Б;

Шевченковский район — КП «Школьник» на ул. Лагерной, 40

В штабах пострадавшие жители могут:

— подать заявление на единовременную материальную помощь в размере 10 000 грн в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам»;

— обратиться за компенсацией до 40 000 грн для аренды жилья;

— получить консультацию по программе єВідновлення;

— узнать актуальную информацию о восстановительных работах.

Ранее в КГГА напомнили украинцам, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм.

Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.

Вечірній Київ По материалам:

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