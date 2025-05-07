В Шевченковском и Святошинском районах развернули штабы для пострадавших от вражеской атаки — Finance.ua
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В Шевченковском и Святошинском районах развернули штабы для пострадавших от вражеской атаки

Казна и Политика
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В Шевченковском и Святошинском районах развернули штабы для пострадавших от вражеской атаки
В Шевченковском и Святошинском районах развернули штабы для пострадавших от вражеской атаки
Из-за ночной атаки в Киеве двое погибших, есть травмированные, среди них — дети.
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Адреса штабов помощи:
Святошинский район — средняя общеобразовательная школа № 235 им. Вячеслава Черновола на ул. Окружная дорога, 1-Б;
Шевченковский район — КП «Школьник» на ул. Лагерной, 40
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В штабах пострадавшие жители могут:
— подать заявление на единовременную материальную помощь в размере 10 000 грн в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам»;
— обратиться за компенсацией до 40 000 грн для аренды жилья;
— получить консультацию по программе єВідновлення;
— узнать актуальную информацию о восстановительных работах.
Ранее в КГГА напомнили украинцам, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм.
Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.
По материалам:
Вечірній Київ
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