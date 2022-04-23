Украинцы подали в "Дії" более 100 тыс. заявок о повреждении имущества — Finance.ua

Украинцы подали в "Дії" более 100 тыс. заявок о повреждении имущества

Сегодня 09:45 — Личные финансы

Украинцы подали в "Дії" более 100 тыс. заявок о повреждении имущества

Министерство цифровой трансформации Украины получило в приложении «Дія» уже более 100 тыс. заявок о поврежденном имуществе украинцев из-за российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Наша команда 24/7 обрабатывает все заявления, которые вы присылаете в приложении и на портале „Дія“, чтобы потом команда экспертов могла провести оценку имущества и скорее восстановить разрушенные дома. Сегодня через „Дію“ мы получили более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе», — говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку в программе «Дія», в разделе «Услуги» необходимо выбрать «Поврежденное имущество», указать всю необходимую информацию и отправить сообщение. На портале «Дія» — авторизироваться, заполнить форму и отправить сообщение.

Кроме того, услуга доступна работникам ЦПАУ и нотариусам, которые могут заполнять и передавать сообщения от имени украинцев и их представителей.

Справка Finance.ua:

Порядок действий по фиксации ущерба: В Союзе украинских предпринимателей сообщили , как действовать, чтобы зафиксировать убытки во время войны.

1) собрать пакет документов, подтверждающих право собственности на поврежденное/разрушенное имущество (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т.п.), технический паспорт и т.д. Если документы, подтверждающие право собственности, утрачены или уничтожены, нужно получить выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

2) вызвать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для составления акта разрушений/повреждений с указанием их причин (обстрел, ракетный удар) и получить его копию;

3) обратиться в райгосадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования имущества. Если по каким-либо причинам возможности оформить такой документ от райгосадминистрации нет — необходимо составить акт с любыми лицами (не менее трех человек), внести в него их объяснения и показания;

4) провести фото- и видеофиксацию разрушений, собирать и хранить статьи, фото и видео средств массовой информации, если они производили публикации о конкретном инциденте по этому адресу (например, репортажи и т.п.);

5) подать заявление о совершении уголовного правонарушения в правоохранительные органы вместе с доказательствами разрушения/повреждения имущества и получить выдержку о внесении этого заявления в Единый реестр досудебных расследований.

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