В сервисе "Дія" появится новый документ — Finance.ua

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В сервисе "Дія" появится новый документ

Сегодня 11:32Личные финансы
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В сервисе "Дія" появится новый документВ сервисе "Дія" появится новый документ
Поступление в высшие учебные заведения для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны, будет максимально упрощено.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram-канале.
«Провели совещание с руководством Минобразования, народными депутатами, представителями государственных органов и общественного сектора», — написала Верещук.
По ее словам, приняли следующие решения:
  • упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны;
  • интегрировать документы об образовании в «Дія», чтобы люди с временно оккупированных территорий могли пользоваться цифровыми копиями;
  • обеспечить выплаты учителям, которые отказались сотрудничать с оккупантами и продолжают преподавать в украинских учебных заведениях.

Справка Finance.ua:

  • ранее в «Дія» добавили возможность получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре;
  • мобильный оператор lifecell запустил для своих абонентов возможность зарегистрировать номер в приложении «Мой lifecell» с помощью цифровых документов в государственном приложении «Дія»;
  • В ближайшее время через платформу «Дія» можно будет воспользоваться услугой по усыновлению детей.
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По материалам: Finance.ua
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