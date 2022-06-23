В сервисе "Дія" появится новый документ — Finance.ua

В сервисе "Дія" появится новый документ

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В сервисе "Дія" появится новый документ

Поступление в высшие учебные заведения для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны, будет максимально упрощено.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram-канале.

«Провели совещание с руководством Минобразования, народными депутатами, представителями государственных органов и общественного сектора», — написала Верещук.

По ее словам, приняли следующие решения:

упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны;

интегрировать документы об образовании в «Дія», чтобы люди с временно оккупированных территорий могли пользоваться цифровыми копиями;

обеспечить выплаты учителям, которые отказались сотрудничать с оккупантами и продолжают преподавать в украинских учебных заведениях.

Справка Finance.ua:

ранее в «Дія» добавили возможность получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре;

мобильный оператор lifecell запустил для своих абонентов возможность зарегистрировать номер в приложении «Мой lifecell» с помощью цифровых документов в государственном приложении «Дія»;

В ближайшее время через платформу «Дія» можно будет воспользоваться услугой по усыновлению детей.

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