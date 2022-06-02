«Дія» анонсувала нову послугу, яка стосується дітей — Finance.ua

Найближчим часом через платформу «Дія» можна буде скористатися послугою з усиновлення дітей.
Як розповіла в ефірі одного з українських телеканалів уповноважена президента з прав дітей і дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, завдяки «Дії» процедуру можна буде суттєво спростити.
Запровадити послугу планують до кінця червня, однак уже з 1 червня можна подавати заявки на первинну консультацію в розділі «Сім’я».
Особливості послуги в «Дії»
За словами заступника глави Мінцифри Константина Кошеленка на брифінгу, перевагою онлайн-заявки є те, що всю інформацію про кандидата система підтягує автоматично. Авторизуватися можна за допомогою цифрового підпису, а впродовж 15 днів соцслужби сконтактують із заявником та запросять на консультацію.
Поспілкуватися з державними працівниками можна буде як онлайн, так і наживо. Очікується, що до кінця серпня користувачі зможуть подавати у такий спосіб також пакети документів на усиновлення, опікунство, ознайомлюватися з анкетами дітей, реєструвати дитбудинки сімейного типу тощо.