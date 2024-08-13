В россии закрыли вывод со счетов последней доступной иностранной валюты — Finance.ua

В россии закрыли вывод со счетов последней доступной иностранной валюты Сегодня 19:42 — Фондовый рынок

Московская биржа испытывает нарастающие проблемы с торгами по китайскому юаню — де-факто последней иностранной валютой, доступной на российском биржевом рынке после санкций США.

Как сообщает The Moscow Times , о прекращении вывода юаней со счетов клиентов объявила компания БКС Мир Инвестиций — один из крупнейших брокеров в стране. Вывод китайской валюты с брокерских счетов закрыт для всех клиентов, в том числе на счета дочернего БКС Банка, следует из заявления компании.

Читайте также В москве будут платить почти 2 млн рублей за контракт с армией

Также с 13 августа прекращается пополнение валютных счетов в юанях, сообщили в БКС. Решение принято «в связи с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в китайских юанях, увеличением времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок». Клиентам компании предлагается продать юани с брокерских счетов и конвертировать их в рубли.

По данным ЦБ, на китайский юань сейчас приходится более 99% оборота российского биржевого валютного рынка. Торги по доллару и евро биржа остановила 13 июня — на следующий день после того, как Минфин США занес ее в «черные списки» вместе с ключевыми расчетными структурами — Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием.

Читайте также путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории рф на триллионы рублей

Ранее от работы с Мосбиржей отказался Bank of China — один из двух крупных китайских госбанков, у которых есть дочерние подразделения в россии. В результате торговля юанями оказалась в зависимости от единственного крупного банка КНР — ICBC Bank. Именно он стал проводить клиринг юаневых сделок.

Ранее сообщалось, что российская «дочка» одного из важнейших китайских банков отказалась работать с клиентами из рф.

Проблемы в расчетах с китайскими банками в россии начались в конце 2023 года. На это повлиял указ президента США Джо Байдена, разрешивший американскому Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за сотрудничество с подсанкционными российскими компаниями и помощь оборонно-промышленному комплексу рф.

В апреле 2024 года несколько банков Китая прекратили принимать платежи в юанях из россии из-за опасений вторичных санкций со стороны США.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.