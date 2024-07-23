В москве будут платить почти 2 млн рублей за контракт с армией — Finance.ua

В москве будут платить почти 2 млн рублей за контракт с армией Сегодня 16:33

Власти москвы начнут выплачивать почти по два миллиона рублей за контракт с Министерством обороны.

Об этом пишет « Медуза ».

Сообщается, что выплату получат те, кого отберут городским пунктом отбора на военную службу по контракту, начиная с 23 июля 2024 года.

Московские власти заявили, что также сохранят ежемесячную выплату из московского бюджета в 50 тысяч рублей. С учетом федеральных выплат, которые может получить военнослужащий-контрактник, сумма за год войны может превысить 5,2 млн рублей, утверждают в мэрии.

По информации издания, в последнее время в некоторых российских регионах увеличился размер единовременной выплаты при заключении контракта. В Краснодарском крае она сейчас составляет миллион рублей, в Дагестане — 500 тысяч рублей, в Татарстане — 1,05 миллиона рублей.

Согласно подсчетам, с июля 2023 по июнь 2024 выплаты участникам вторжения в Украину и родственникам погибших могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей. Эта сумма примерно соответствует 1,5% ожидаемого ВВП россии в 2024 году и 8% всех расходов федерального бюджета в текущем году.

Економічна Правда По материалам:

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