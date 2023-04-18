В россии выдвинули ряд требований для продления «зерновой сделки» — Finance.ua

В россии выдвинули ряд требований для продления «зерновой сделки» Сегодня 09:13 — Аграрный рынок

В россии выдвинули ряд требований для продления «зерновой сделки»

Министерство иностранных дел россии выдвинуло очередные требования, без выполнения которых грозится не продлевать действие Черноморской зерновой инициативы после того, как она закончится 18 мая.

российское руководство неоднократно отмечало, что «зерновая сделка» продлена всего на 60 дней, после чего россияне смогут снова заблокировать украинские порты, пишет ЦТС

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Для продолжения экспорта зерна по морскому коридору рф требует от Украины и ЕС:

переподключения «россельхозбанка» к SWIFT;

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмены ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты ЕС;

возобновления работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»;

разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Накануне кремль подчеркнул, что перспективы черноморской «зерновой сделки» при посредничестве ООН не очень хороши, поскольку требования рф устранить препятствия для российского экспорта сельскохозяйственной продукции и экспорта удобрений не были выполнены.

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что если у Европы нет желания честно подойти к тому, что предлагал и так упорно пропагандировал Антониу Гутерриш, то транспортировка продукции из Украины будет по суше, железной дороге и рекам.

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рф имеет право выйти из соглашения по его окончании, сделав об этом соответствующее заявление. И этим правом она манипулирует, пытаясь в обмен на согласие на продление действия Черноморской зерновой инициативы с ее стороны получить послабление принятых против нее международных санкций.

11 апреля представители россии не стали проверять три корабля в рамках «зерновой сделки», фактически заблокировав движение судов. Украинская сторона подала названия трех сухогрузов, но россияне вычеркнули их и подали другие суда из текущей очереди, насчитывающей 50 кораблей. В результате ни одно судно не смогло продолжить свой путь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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