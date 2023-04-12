Украина сократила поставки по зерновому коридору — Finance.ua

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Украина сократила поставки по зерновому коридору

Аграрный рынок
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Украина сократила поставки по зерновому коридору
Украина сократила поставки по зерновому коридору
За 36 недель работы зернового коридора из морских портов Одесской области было экспортировано 655,9 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 23% меньше, чем за предыдущую неделю.
Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) со ссылкой на данные ООН.
Так, с 3 по 9 апреля в портах Одесщины было загружено 16 судов, что на четыре единицы меньше, чем за неделю до этого.
Больше всего было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 57%), пшеницы (30%) и подсолнечного масла (6%). Продукция была отправлена в страны Азии (Китай и Турция), Европу (Испания, Италия и Нидерланды) и Африку (Ливия, Египет).
В УКАБ указали на тенденцию к блокированию работы зернового коридора россией посредством затягивания инспекции стоящих в очереди судов. Так, на 36-й неделе работы среднедневной показатель прохождения кораблей инспекции составил 2,3. В то же время максимальный среднедневной показатель прохождения инспекций составлял 5,5 судов в день.
Инфографика: УКАБ
Инфографика: УКАБ
По материалам:
Корреспондент.net
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