Украина сократила поставки по зерновому коридору — Finance.ua

Украина сократила поставки по зерновому коридору Сегодня 04:35 — Аграрный рынок

Украина сократила поставки по зерновому коридору

За 36 недель работы зернового коридора из морских портов Одесской области было экспортировано 655,9 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 23% меньше, чем за предыдущую неделю.

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса ( УКАБ ) со ссылкой на данные ООН.

Так, с 3 по 9 апреля в портах Одесщины было загружено 16 судов, что на четыре единицы меньше, чем за неделю до этого.

Больше всего было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 57%), пшеницы (30%) и подсолнечного масла (6%). Продукция была отправлена в страны Азии (Китай и Турция), Европу (Испания, Италия и Нидерланды) и Африку (Ливия, Египет).

В УКАБ указали на тенденцию к блокированию работы зернового коридора россией посредством затягивания инспекции стоящих в очереди судов. Так, на 36-й неделе работы среднедневной показатель прохождения кораблей инспекции составил 2,3. В то же время максимальный среднедневной показатель прохождения инспекций составлял 5,5 судов в день.

Инфографика: УКАБ

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