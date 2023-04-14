Словакия ввела строгий запрет на продажу украинского зерна — Finance.ua
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Словакия ввела строгий запрет на продажу украинского зерна

Казна и Политика
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Власти Словакии ввели «строгий запрет» на переработку и продажу украинского зерна из-за обнаруженных в нем опасных пестицидов. Соответствующее предупреждение было выпущено Министерством сельского хозяйства страны.
Отмечается, что эксперты взяли пробы украинского зерна пшеницы на одной из мельниц, после анализа которых и были наложены ограничения.
«Существует строгий запрет на переработку и выпуск на рынок уже хранящегося украинского зерна и муки из него. В контрольной пробе было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека», — говорится в сообщении.
Теперь власти страны намерены проверить вообще все зерно из Украины, которое уже хранится в Словакии. Кроме того, Братислава проинформировала другие государства-члены о выявлении опасной партии украинского зерна.
Запрета на импорт нового зерна из Украины пока нет, но власти «не рекомендуют» ввоз.
На фоне проблем с экспортом зерна по морскому коридору Украина поставляет значительные объемы в соседние страны Европы. Из-за наплыва дешевого украинского зерна в Польше и Румынии местные фермеры уже не раз устраивали протесты.
По материалам:
УНІАН
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