В россии чиновникам запретили пользоваться техникой Apple для работы — FT
Тысячам российских чиновников и государственных служащих запретили использовать iPhone и другие продукты Apple в работе, ограничения использования техники американской технологической компании усиливаются из-за подозрений в шпионаже.
Об этом сообщает Financial Times.
Министерство торговли заявило, что с понедельника запретит любое использование iPhone для «рабочих целей». Министерство цифрового развития, а также подсанкционная государственная компания «Ростех» заявили, что последуют этому примеру или уже ввели запреты.
Издание отмечает, что запрет iPhone, iPad и других устройств Apple в ведущих министерствах и учреждениях отражает растущую обеспокоенность Кремля и ФСБ по поводу всплеска шпионской деятельности спецслужб США против российских государственных учреждений.
«Сотрудники службы безопасности в министерствах — сотрудники ФСБ, занимающие гражданские должности, такие как заместители министров — объявили, что iPhone больше не считаются безопасными и что нужно искать альтернативы», — рассказал источник, близкий к правительственному учреждению, запретившему продукты Apple.
Через месяц после начала большой войны президент рф путин подписал указ, требующий от организаций, связанных с «критической информационной инфраструктурой», перейти на разработанное в россии программное обеспечение до 2025 года.
Этот шаг отражал давнее желание москвы заставить госучреждения отказаться от иностранных технологий. Некоторые российские аналитики предположили, что нынешний указ не поможет развеять подозрения в том, что западные спецслужбы имеют доступ к конфиденциальной информации о деятельности российского правительства.
«Официальные лица действительно верят, что американцы могут использовать свое прослушивающее оборудование. ФСБ давно обеспокоена использованием iPhone для профессиональных контактов, но администрация президента и другие чиновники выступали против [ограничений] просто потому, что им нравились iPhone», — рассказал эксперт российских служб безопасности и разведки Андрей Солдатов.
Подобные запреты уже действуют или собираются вступить в действие в министерствах финансов, энергетики и других государственных органах.
В частности, запрет Минторга распространяется на переписку по электронной почте, связанную с трудовой деятельностью, этого придерживаются и другие министерства.
Другой собеседник издания, близкий к одному из министерств, рассказал, что специалисты ІТ-департамента сообщают, когда кто-то открывает свою рабочую электронную почту с iPhone.
Представитель Ростеха сообщил Financial Times, что ограничения касаются всех устройств Apple. Но их использование в личных целях все же разрешено.
«Все жалуются, что это неудобно и приходится носить с собой еще один телефон или планшет», — добавил источник.
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