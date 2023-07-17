Запечатанный первый iPhone был продан на аукционе по рекордной цене — Finance.ua
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Запечатанный первый iPhone был продан на аукционе по рекордной цене

Мир
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На американском аукционе LCG auctions был продан запечатанный iPhone 2G на 4 ГБ за $158 644. Таким образом, он стал самым ценным лотом в истории онлайн-аукциона.
Столь высокая цена нераспечатанного оригинального iPhone обусловлена ​​его редкой модификацией — он имеет 4 Гбайт встроенной памяти вместо 8 Гб. Эта модификация выпускалась несколько месяцев, поэтому представляет огромную ценность для коллекционеров, докладывает 9to5Mac.
Запечатанный первый iPhone был продан на аукционе по рекордной цене
Кроме того, смартфон принадлежал одному из разработчиков Apple, участвовавшему в создании iPhone. Но его имя не сообщается.
Также на этом аукционе был продан еще один запечатанный iPhone 2G, но в конфигурации с 8 Гбайт памяти, поэтому цена на него была существенно ниже — $44 тысячи.
Нераспакованные оригинальные iPhone в любых исполнениях являются очень ценными предметами для коллекционеров, даже несмотря на то, что, как отмечает 9to5mac, некоторые из них на момент продажи на аукционе уже невозможно включить, и они полностью непригодны.
Напомним, первый iPhone был выпущен в далеком 2007 году. Цена смартфона на старте продаж начиналась с 499 долларов (~18 500 грн) за модель на 4 ГБ, версия с 8 ГБ памяти стоила 599 долларов (~22 000 грн).
По материалам:
УНІАН
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