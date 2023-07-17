Запечатанный первый iPhone был продан на аукционе по рекордной цене — Finance.ua

Запечатанный первый iPhone был продан на аукционе по рекордной цене Сегодня 18:04 — Мир

На американском аукционе LCG auctions был продан запечатанный iPhone 2G на 4 ГБ за $158 644. Таким образом, он стал самым ценным лотом в истории онлайн-аукциона.

Столь высокая цена нераспечатанного оригинального iPhone обусловлена ​​его редкой модификацией — он имеет 4 Гбайт встроенной памяти вместо 8 Гб. Эта модификация выпускалась несколько месяцев, поэтому представляет огромную ценность для коллекционеров, докладывает 9to5Mac.

Кроме того, смартфон принадлежал одному из разработчиков Apple, участвовавшему в создании iPhone. Но его имя не сообщается.

Также на этом аукционе был продан еще один запечатанный iPhone 2G, но в конфигурации с 8 Гбайт памяти, поэтому цена на него была существенно ниже — $44 тысячи.

Нераспакованные оригинальные iPhone в любых исполнениях являются очень ценными предметами для коллекционеров, даже несмотря на то, что, как отмечает 9to5mac, некоторые из них на момент продажи на аукционе уже невозможно включить, и они полностью непригодны.

Напомним, первый iPhone был выпущен в далеком 2007 году. Цена смартфона на старте продаж начиналась с 499 долларов (~18 500 грн) за модель на 4 ГБ, версия с 8 ГБ памяти стоила 599 долларов (~22 000 грн).

УНІАН По материалам:

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