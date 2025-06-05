SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты — Finance.ua

SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты Сегодня 19:47 — Личные финансы

SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты

В июне международный авиаперевозчик из Украины SkyUp Airlines (U5) открыл еще три регулярных направления из Кишинева — в Стокгольм, Прагу и Берлин.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба SkyUp.

График и стоимость билетов

Полетная программа предусматривает вылеты из Кишинева:

в Стокгольм по вторникам и воскресеньям;

в Прагу по понедельникам и субботам;

в Берлин по средам и пятницам.

В компании говорят, что активно усиливают позиции в Центрально-Восточной Европе, расширяя регулярную программу не только из Молдовы, но и Румынии и Польши.

Стоимость рейса в Стокгольм в июне за одного взрослого составляет 40−45 евро в зависимости от даты вылета.

За рейс в одну сторону из Кишинева в Прагу придется отдать 50−85 евро.

Стоимость билета на одного человека от аэропорта в столице Молдовы до Берлина составляет 55−75 евро.

Какие еще европейские маршруты есть у SkyUp

Из Кишинева:

Париж, Ницца, Лиссабон, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоники, Афины, Гераклион, Берлин, Прага, Стокгольм

Запланированные рейсы из Румынии

из Бухареста (OTP) в Гераклион (HER) и Ларнаку (LCA)

из Клуж-Напока (CLJ) в Ларнаку (LCA)

Полетная программа из Польши

из Варшавы (WAW) в Гераклион (HER) и Ларнаку (LCA),

из Катовице (KTW) в Гераклион (HER), Ларнаку (LCA) и Бургас (BOJ),

из Жешува (RZE) в Гераклион (HER)

Билеты можно забронировать на сайте skyup.aero

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.