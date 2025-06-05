SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты — Finance.ua

SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты
В июне международный авиаперевозчик из Украины SkyUp Airlines (U5) открыл еще три регулярных направления из Кишинева — в Стокгольм, Прагу и Берлин.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба SkyUp.
График и стоимость билетов
Полетная программа предусматривает вылеты из Кишинева:
- в Стокгольм по вторникам и воскресеньям;
- в Прагу по понедельникам и субботам;
- в Берлин по средам и пятницам.
В компании говорят, что активно усиливают позиции в Центрально-Восточной Европе, расширяя регулярную программу не только из Молдовы, но и Румынии и Польши.
Стоимость рейса в Стокгольм в июне за одного взрослого составляет 40−45 евро в зависимости от даты вылета.
За рейс в одну сторону из Кишинева в Прагу придется отдать 50−85 евро.
Стоимость билета на одного человека от аэропорта в столице Молдовы до Берлина составляет 55−75 евро.
Какие еще европейские маршруты есть у SkyUp
Из Кишинева:
- Париж, Ницца, Лиссабон, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоники, Афины, Гераклион, Берлин, Прага, Стокгольм
Запланированные рейсы из Румынии:
- из Бухареста (OTP) в Гераклион (HER) и Ларнаку (LCA)
- из Клуж-Напока (CLJ) в Ларнаку (LCA)
Полетная программа из Польши:
- из Варшавы (WAW) в Гераклион (HER) и Ларнаку (LCA),
- из Катовице (KTW) в Гераклион (HER), Ларнаку (LCA) и Бургас (BOJ),
- из Жешува (RZE) в Гераклион (HER)
Билеты можно забронировать на сайте skyup.aero.
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