SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты

Личные финансы
11
SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты
SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты
В июне международный авиаперевозчик из Украины SkyUp Airlines (U5) открыл еще три регулярных направления из Кишинева — в Стокгольм, Прагу и Берлин.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба SkyUp.

График и стоимость билетов

Полетная программа предусматривает вылеты из Кишинева:
  • в Стокгольм по вторникам и воскресеньям;
  • в Прагу по понедельникам и субботам;
  • в Берлин по средам и пятницам.
В компании говорят, что активно усиливают позиции в Центрально-Восточной Европе, расширяя регулярную программу не только из Молдовы, но и Румынии и Польши.
Стоимость рейса в Стокгольм в июне за одного взрослого составляет 40−45 евро в зависимости от даты вылета.
SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты
За рейс в одну сторону из Кишинева в Прагу придется отдать 50−85 евро.
SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты
Стоимость билета на одного человека от аэропорта в столице Молдовы до Берлина составляет 55−75 евро.
SkyUp будет летать из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин: цены на билеты

Какие еще европейские маршруты есть у SkyUp

Из Кишинева:
  • Париж, Ницца, Лиссабон, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоники, Афины, Гераклион, Берлин, Прага, Стокгольм
Запланированные рейсы из Румынии:
  • из Бухареста (OTP) в Гераклион (HER) и Ларнаку (LCA)
  • из Клуж-Напока (CLJ) в Ларнаку (LCA)
Полетная программа из Польши:
  • из Варшавы (WAW) в Гераклион (HER) и Ларнаку (LCA),
  • из Катовице (KTW) в Гераклион (HER), Ларнаку (LCA) и Бургас (BOJ),
  • из Жешува (RZE) в Гераклион (HER)
Билеты можно забронировать на сайте skyup.aero.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems