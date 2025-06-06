Financial Times: ЕС может включить рф в «серый список» по отмыванию денег — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Financial Times: ЕС может включить рф в «серый список» по отмыванию денег

Мир
29
Financial Times: ЕС может включить рф в «серый список» по отмыванию денег
Financial Times: ЕС может включить рф в «серый список» по отмыванию денег
Европейский Союз рассматривает возможность включения россии в так называемый «серый список» — перечень стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Таким образом, Брюссель стремится усилить финансовое давление на москву.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на Financial Times.
По словам чиновников Еврокомиссии, большинство депутатов Европарламента поддерживают включение россии в «серый список», однако окончательное решение пока не принято.
Читайте также
Евродепутат из Германии Маркус Фербер заявил, что у этой инициативы «огромная поддержка».
Ожидалось, что обновленный список будет обнародован на этой неделе, однако его утвердить не успели по административным и процедурным причинам. В Еврокомиссии отметили, что решения могут быть приняты уже в начале следующей недели.
Как отмечает FT, попадание в «серый список» ухудшает репутацию страны. Кроме того, это усложняет проведение финансовых операций: банки других стран обязаны проводить дополнительные проверки при работе с компаниями и гражданами такого государства.
Читайте также
Обычно «серый список» ЕС соответствует аналогичному перечню, который формирует Группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Хотя членство россии в FATF было приостановлено через год после полномасштабного вторжения в Украину, ожидается, что ряд стран будет выступать против ее включения в список FATF.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems