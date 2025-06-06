Financial Times: ЕС может включить рф в «серый список» по отмыванию денег — Finance.ua

Financial Times: ЕС может включить рф в «серый список» по отмыванию денег Сегодня 15:30 — Мир

Financial Times: ЕС может включить рф в «серый список» по отмыванию денег

Европейский Союз рассматривает возможность включения россии в так называемый «серый список» — перечень стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Таким образом, Брюссель стремится усилить финансовое давление на москву.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на Financial Times.

По словам чиновников Еврокомиссии, большинство депутатов Европарламента поддерживают включение россии в «серый список», однако окончательное решение пока не принято.

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Евродепутат из Германии Маркус Фербер заявил, что у этой инициативы «огромная поддержка».

Ожидалось, что обновленный список будет обнародован на этой неделе, однако его утвердить не успели по административным и процедурным причинам. В Еврокомиссии отметили, что решения могут быть приняты уже в начале следующей недели.

Как отмечает FT, попадание в «серый список» ухудшает репутацию страны. Кроме того, это усложняет проведение финансовых операций: банки других стран обязаны проводить дополнительные проверки при работе с компаниями и гражданами такого государства.

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Обычно «серый список» ЕС соответствует аналогичному перечню, который формирует Группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Хотя членство россии в FATF было приостановлено через год после полномасштабного вторжения в Украину, ожидается, что ряд стран будет выступать против ее включения в список FATF.

hromadske По материалам:

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