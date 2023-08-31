Швейцария закроет рф лазейки для отмывания денег — Finance.ua
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Швейцария закроет рф лазейки для отмывания денег

Мир
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Швейцария закроет рф лазейки для отмывания денег
Швейцария закроет рф лазейки для отмывания денег
Власти Швейцарии подготовили радикальный план борьбы со схемами сокрытия источников денег, которые попадают в финансовую систему страны. Хотя он направлен на борьбу с отмыванием денег в целом, тема противодействия россиянам, в частности, тем, кто пытается обходить санкции, занимает важное место при обсуждении усиления финансового режима.
Об этом 30 августа сообщили Bloomberg и Financial Times.
«Повышение прозрачности должно позволить следственным органам быстрее и увереннее выявлять, кто действительно стоит за юридическими структурами», — заявили в правительстве Швейцарии.
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Основные положения законопроекта (который еще предстоит пройти общественному обсуждению):
  • все зарегистрированные компании, трасты и другие юрлица должны раскрыть своих бенефициарных владельцев. Информация о них будет собираться в специальный реестр;
  • требования по борьбе с отмыванием денег будут предъявляться и к юристам, консультантам, бухгалтерам и другим провайдерам услуг. Они должны будут проверять клиентов, хранить информацию о результатах проверок, сообщать властям о подозрительных случаях;
  • вводятся меры, призванные предотвратить нарушение и обход санкционных ограничений;
  • порог для оплаты наличными сделок с драгоценными металлами снижен со 100 000 франков до 15 000 франков (со $114 000 до $17 100).
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До сих пор Швейцария оставалась единственной страной в Европе, не имеющей реестра бенефициарных владельцев. Критики утверждают, что это позволяет олигархам и преступникам со всего мира прятать деньги в стране, пользуясь услугами ее юристов и консультантов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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