Швейцария закроет рф лазейки для отмывания денег — Finance.ua

Швейцария закроет рф лазейки для отмывания денег Сегодня 15:29 — Мир

Швейцария закроет рф лазейки для отмывания денег

Власти Швейцарии подготовили радикальный план борьбы со схемами сокрытия источников денег, которые попадают в финансовую систему страны. Хотя он направлен на борьбу с отмыванием денег в целом, тема противодействия россиянам, в частности, тем, кто пытается обходить санкции, занимает важное место при обсуждении усиления финансового режима.

Financial Times. Об этом 30 августа сообщили Bloomberg

«Повышение прозрачности должно позволить следственным органам быстрее и увереннее выявлять, кто действительно стоит за юридическими структурами», — заявили в правительстве Швейцарии.

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Основные положения законопроекта (который еще предстоит пройти общественному обсуждению):

все зарегистрированные компании, трасты и другие юрлица должны раскрыть своих бенефициарных владельцев. Информация о них будет собираться в специальный реестр;

требования по борьбе с отмыванием денег будут предъявляться и к юристам, консультантам, бухгалтерам и другим провайдерам услуг. Они должны будут проверять клиентов, хранить информацию о результатах проверок, сообщать властям о подозрительных случаях;

вводятся меры, призванные предотвратить нарушение и обход санкционных ограничений;

порог для оплаты наличными сделок с драгоценными металлами снижен со 100 000 франков до 15 000 франков (со $114 000 до $17 100).

До сих пор Швейцария оставалась единственной страной в Европе, не имеющей реестра бенефициарных владельцев. Критики утверждают, что это позволяет олигархам и преступникам со всего мира прятать деньги в стране, пользуясь услугами ее юристов и консультантов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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