iPhone 15 Pro Max может стать самым дорогим в истории — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

iPhone 15 Pro Max может стать самым дорогим в истории

Фондовый рынок
41
iPhone 15 Pro Max может стать самым дорогим в истории
iPhone 15 Pro Max может стать самым дорогим в истории
Согласно источнику, новыми подробностями поделился известный аналитик Джефф Пу, имеющий отношение к гонконгской инвестиционной компании. В своем новом отчете он утверждает, что Apple повысит розничную цену iPhone 15 Pro Max, при этом остальные модели могут остаться с прежними прайсами.
Сейчас iPhone 14 Pro Max стартует с отметки в 1099 долларов за базовую версию. Пу уверен, что iPhone 15 Pro Max будет стоить дороже нынешнего флагмана, и причина тому — перископический объектив, который сам по себе достаточно дорог, и внедрять его сложнее, чем обычную линзу.
Кредит онлайн на карту💰
Если этот прогноз сбудется, то iPhone 15 Pro Max станет самым дорогим айфоном в истории Apple. При этом другие компании уже несколько лет имеют более дорогие флагманы — например, Samsung.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
iLenta
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.