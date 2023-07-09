iPhone 15 Pro Max может стать самым дорогим в истории — Finance.ua

iPhone 15 Pro Max может стать самым дорогим в истории Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

iPhone 15 Pro Max может стать самым дорогим в истории

Согласно источнику, новыми подробностями поделился известный аналитик Джефф Пу, имеющий отношение к гонконгской инвестиционной компании. В своем новом отчете он утверждает, что Apple повысит розничную цену iPhone 15 Pro Max, при этом остальные модели могут остаться с прежними прайсами.

Сейчас iPhone 14 Pro Max стартует с отметки в 1099 долларов за базовую версию. Пу уверен, что iPhone 15 Pro Max будет стоить дороже нынешнего флагмана, и причина тому — перископический объектив, который сам по себе достаточно дорог, и внедрять его сложнее, чем обычную линзу.

Если этот прогноз сбудется, то iPhone 15 Pro Max станет самым дорогим айфоном в истории Apple. При этом другие компании уже несколько лет имеют более дорогие флагманы — например, Samsung.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.