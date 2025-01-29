В рф ожидают падения экспорта зерна — Finance.ua

В рф ожидают падения экспорта зерна Сегодня 21:30 — Мир

В рф ожидают падения экспорта зерна

Впервые за многие годы россия близка к тому, чтобы потерять лидирующие позиции на мировом зерновом рынке. В 2025 году вывоз зерна из страны за границу сократится на треть.

Так прогнозирует российский зерновой союз — одно из крупнейших профильных объединений, в которое входят почти 300 сельхозорганизаций, обеспечивающих 90% национального зернового экспорта, пишет The Moscow Times.

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По оценкам рЗС, в следующем году аграрии продадут за границу 48−49 млн тонн зерна против 72 млн тонн в прошлом году. Экспорт пшеницы может снизиться до 41−42 млн тонн, заявил на пресс-конференции президент рЗС Аркадий Злочевский. По сравнению с прошлым годом спад составит более 16 млн тонн, или 28%.

Зерновой экспорт, который входит в топ главных источников валютной выручки для экономики, а в 2023 году принес $15,5 млрд, уже стремительно падает. По данным центра «ПроЗерно», к концу января объемы сократились на 42% год по сравнению с этим месяцем 2024 года, а с начала месяца аграрии вывезли около 2,5 млн тонн. Падение в январе всегда было, «но никогда вдвое», отмечает Злочевский.

Экспорт зерна сокращается вслед за урожаем, по которому ударили непогода и решение властей запретить импорт семян.

Дополнительным ударом по аграриям стали пошлины на экспорт зерна, действующие с 2021 года, а итогом госполитики в сельском хозяйстве станет падение урожаев «до советского уровня, ниже плинтусов», заявил Злочевский.

Економічна Правда По материалам:

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