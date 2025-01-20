Украина, Великобритания и Литва запустят систему для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна — Finance.ua
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Украина, Великобритания и Литва запустят систему для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна

Казна и Политика
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Украина, Великобритания и Литва запустят систему для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна
Украина, Великобритания и Литва запустят систему для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна
Аграрные министры Украины, Великобритании и Литвы в рамках Берлинской конференции министров сельского хозяйства подписали обновленный Меморандум о запуске системы Grain Verification Scheme (GVS) для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна с оккупированных территорий.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
«Это первый шаг на уровне министров в рамках имплементации стратегического соглашения между Украиной и Великобританией, которое станет основой нашего сотрудничества на ближайшие сто лет. Пилотная имплементация этой инициативы состоится в Литве — в порту Клайпеда, который станет ключевым хабом для проверки происхождения украинской агропродукции» , — написал он в Телеграме.
Министр отметил, что эта система предусматривает прозрачный контроль над зерном: GVS позволит идентифицировать похищенное зерно и останавливать его незаконную транспортировку. В то же время, инновационная база данных от Великобритании — передовые технологии определения места выращивания — помогут защитить интересы украинских фермеров и прозрачность рынка.
«Это сотрудничество — пример того, как Украина, Великобритания и Литва вместе создают новые стандарты безопасности и справедливости в аграрном секторе, которые повлияют на будущее продовольственной безопасности всего мира», — подчеркнул Коваль и поблагодарил партнеров за доверие и поддержку.
Министр агрополитики подчеркнул, что Украина будет стремиться к победе не только на поле боя, но и в защите наших ресурсов и прав.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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