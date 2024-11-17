В результате российской атаки уменьшено производство электроэнергии на украинских АЭС — Finance.ua

В результате российской атаки уменьшено производство электроэнергии на украинских АЭС Сегодня 16:28 — Энергетика

В результате российской атаки уменьшено производство электроэнергии на украинских АЭС

Сегодня, 17 ноября, российские войска ударили по украинской энергетической инфраструктуре. В результате атаки были повреждены несколько подстанций, обеспечивающих внешнее питание украинских атомных электростанций. Поэтому Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС уменьшили производство электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

«Утром действующие АЭС Украины уменьшили производство электроэнергии как меру пресечения после широкомасштабных военных действий по всей стране, которые, по сообщениям, были направлены на энергетическую инфраструктуру, что еще больше усилило риски для ядерной и физической ядерной безопасности», — заявил Гросси.

Ситуация на АЭС

В МАГАТЭ отметили, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС не получили прямые удары и продолжают работать, однако несколько электрических подстанций, обеспечивающих их функционирование, были повреждены в результате обстрелов.

По словам Гросси, команды МАГАТЭ в сентябре и октябре посетили семь подстанций, расположенных за пределами АЭС по всей стране, чтобы оценить ущерб после атак в августе, и оценят необходимость новых визитов после сегодняшних атак.

Читайте также На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков

«Команды МАГАТЭ, работающие на АЭС, слышали звуки деятельности противовоздушной обороны и укрывались во время воздушных тревог. На Хмельницкой АЭС команда МАГАТЭ слышала громкий взрыв. На Ровенской АЭС были недоступны две линии электропередач мощностью 330 киловольт», — сообщили в Международном агентстве по атомной. энергии.

Было отмечено, что АЭС нуждаются в стабильной связи с электросетью как для передачи производимой электроэнергии, так и для получения внешнего питания для охлаждения реакторов.

«Мы еще оцениваем полный масштаб убытков. В это критическое время я подчеркиваю важность соблюдения семи ключевых принципов ядерной безопасности и защищенности во время конфликта, в частности четвертого принципа, согласно которому все ядерные объекты должны быть обеспечены надежным электроснабжением от внешней сети», — заявил Гросси.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.