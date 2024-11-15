На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков — Finance.ua

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На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков

Энергетика
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На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков
На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков
На Южноукраинской АЭС продолжаются подготовительные работы по строительству двух энергоблоков по технологии АР1000 компании Westinghouse.
Об этом сообщает пресс-служба ПАЭС.
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Уже разработан геодезический отчет по выбору участка для строительства этих мощностей и проведены геологические исследования.
«Эти предпроектные работы являются предпосылкой для подготовки технико-экономического обоснования. Оно станет основой рабочей документации, где уже будут учтены все шаги, из которых будет состоять большое строительство на Южноукраинской АЭС», — говорится в сообщении пресс-службы атомной станции.
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«В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию несколько масштабных проектов, а именно это МРТ2 — насосная станция подпитки Ташлыка № 2. Также у нас в планах на следующий год ввод в эксплуатацию нескольких очередей реконструкции брызгальных бассейнов с насосной станцией», — рассказал заместитель гендиректора станции по капитальному строительству Андрей Пистун.
Сейчас на Южноукраинской АЭС эксплуатируется три энергоблока общей мощностью 3000 МВт.
По материалам:
Економічна Правда
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