На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков — Finance.ua

На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков Сегодня 10:15 — Энергетика

На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков

На Южноукраинской АЭС продолжаются подготовительные работы по строительству двух энергоблоков по технологии АР1000 компании Westinghouse.

Об этом сообщает пресс-служба ПАЭС.

Уже разработан геодезический отчет по выбору участка для строительства этих мощностей и проведены геологические исследования.

«Эти предпроектные работы являются предпосылкой для подготовки технико-экономического обоснования. Оно станет основой рабочей документации, где уже будут учтены все шаги, из которых будет состоять большое строительство на Южноукраинской АЭС», — говорится в сообщении пресс-службы атомной станции.

«В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию несколько масштабных проектов, а именно это МРТ2 — насосная станция подпитки Ташлыка № 2. Также у нас в планах на следующий год ввод в эксплуатацию нескольких очередей реконструкции брызгальных бассейнов с насосной станцией», — рассказал заместитель гендиректора станции по капитальному строительству Андрей Пистун.

Сейчас на Южноукраинской АЭС эксплуатируется три энергоблока общей мощностью 3000 МВт.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.