Ремонтная кампания на АЭС завершена: «Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок — Finance.ua

Ремонтная кампания на АЭС завершена: «Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок Сегодня 11:32 — Энергетика

Ремонтная кампания на АЭС завершена: «Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок

В среду, 9 октября, «Энергоатом» успешно завершил ремонтную кампанию 2024 года на АЭС и подключил к сети еще один энергоблок одной из отечественных АЭС. Сейчас идет набор его мощности.

Об этом заявили в НАЭК «Энергоатом».

В ведомстве отмечают, что ремонтная кампания в этом году имела стратегическое значение, поскольку атомные электростанции остаются основным источником бесперебойного электроснабжения страны, обеспечивая большую часть всего производства электроэнергии в Украине.

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«Таким образом, 9 энергоблоков „Энергоатома“, работающих на подконтрольной Украине территории, готовы к работе в осенне-зимний период. Все плановые технические работы на энергоблоках были выполнены досрочно, включая ключевой этап — перезагрузку энергоблоков свежим ядерным топливом», — подчеркнул руководитель «Энергоатома» Петр Котин.

В ведомстве подчеркнули, что планово-упредительные ремонты завершены ранее запланированного срока, что является важным достижением в обеспечении стабильного энергоснабжения во время осенне-зимнего периода.

Укрінформ По материалам:

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