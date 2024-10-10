Ремонтная кампания на АЭС завершена: «Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок — Finance.ua
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Ремонтная кампания на АЭС завершена: «Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок

Энергетика
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Ремонтная кампания на АЭС завершена: «Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок
Ремонтная кампания на АЭС завершена: «Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок
В среду, 9 октября, «Энергоатом» успешно завершил ремонтную кампанию 2024 года на АЭС и подключил к сети еще один энергоблок одной из отечественных АЭС. Сейчас идет набор его мощности.
Об этом заявили в НАЭК «Энергоатом».
В ведомстве отмечают, что ремонтная кампания в этом году имела стратегическое значение, поскольку атомные электростанции остаются основным источником бесперебойного электроснабжения страны, обеспечивая большую часть всего производства электроэнергии в Украине.
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«Таким образом, 9 энергоблоков „Энергоатома“, работающих на подконтрольной Украине территории, готовы к работе в осенне-зимний период. Все плановые технические работы на энергоблоках были выполнены досрочно, включая ключевой этап — перезагрузку энергоблоков свежим ядерным топливом», — подчеркнул руководитель «Энергоатома» Петр Котин.
В ведомстве подчеркнули, что планово-упредительные ремонты завершены ранее запланированного срока, что является важным достижением в обеспечении стабильного энергоснабжения во время осенне-зимнего периода.
По материалам:
Укрінформ
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