В результате налоговых махинаций украинские предприятия под временной оккупацией потеряли 150 млн грн — СБУ — Finance.ua
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В результате налоговых махинаций украинские предприятия под временной оккупацией потеряли 150 млн грн — СБУ

Криминал
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В результате налоговых махинаций украинские предприятия под временной оккупацией потеряли 150 млн грн — СБУ
В результате налоговых махинаций украинские предприятия под временной оккупацией потеряли 150 млн грн — СБУ
Киберспециалисты СБУ преспекли хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях нашего государства. К сделке причастны чиновники Государственной налоговой службы. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как установила СБУ, схема заключалась в махинациях с НДС. В частности, дельцы присваивали «налоговый лимит», принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией рашистов. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать десятки миллионов гривен.
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Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и двое его подчиненных коллег.
Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи управляющих компаний.
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Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами.
Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.
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Три чиновника и два их сообщника, в том числе «бухгалтер», которая вела черную бухгалтерию дельцов, уведомлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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