БЭБ разоблачило известную службу такси в неуплате 52 миллионов налога — Finance.ua
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БЭБ разоблачило известную службу такси в неуплате 52 миллионов налога

Криминал
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БЭБ разоблачило известную службу такси в неуплате 52 миллионов налога
БЭБ разоблачило известную службу такси в неуплате 52 миллионов налога
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на сумму 52 млн грн должностными лицами украинского представительства всемирно-известного бренда такси.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствием установлено, что средства, которые иностранная компания направляла в Украину на содержание представительства службы такси и оплату работы водителей-партнеров, незаконно переводились в наличные.
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Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, по которой платежи осуществлялись на счета ряда ФЛП в качестве оплаты за несуществующие «информационно-посреднические услуги».
Это позволяло избегать уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. Установленная сумма уклонения — 52 млн грн.
Детективы выясняют все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и полный круг причастных к этой схеме лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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