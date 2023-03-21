БЭБ разоблачило известную службу такси в неуплате 52 миллионов налога — Finance.ua

БЭБ разоблачило известную службу такси в неуплате 52 миллионов налога Сегодня 10:45 — Криминал

БЭБ разоблачило известную службу такси в неуплате 52 миллионов налога

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на сумму 52 млн грн должностными лицами украинского представительства всемирно-известного бренда такси.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено, что средства, которые иностранная компания направляла в Украину на содержание представительства службы такси и оплату работы водителей-партнеров, незаконно переводились в наличные.

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Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, по которой платежи осуществлялись на счета ряда ФЛП в качестве оплаты за несуществующие «информационно-посреднические услуги».

Это позволяло избегать уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. Установленная сумма уклонения — 52 млн грн.

Детективы выясняют все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и полный круг причастных к этой схеме лиц.

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