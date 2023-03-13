СБУ разоблачила нелегальный ввоз наличных денег в сумме 37 млн — Finance.ua

СБУ разоблачила нелегальный ввоз наличных денег в сумме 37 млн Сегодня 16:33 — Криминал

Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированной территории нашего государства. Об этом сообщает СБУ.

Разоблачены пять участников схемы, у которых изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте.

Дельцы пытались скрыто провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска «Порубное».

При этом часть наличности спрятали в чемоданы, а часть — примотали к телу. По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины.

В дальнейшем добытые преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны на таможенную границу нашего государства. Дельцы пытались завезти наличные деньги в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе. На данный момент, по материалам СБУ, на изъятые средства наложен арест.

Изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине. Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Часть средств, изъятых в «транзитной» стране ЕС ранее, сейчас заблокирована.

Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины. Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников схемы. СБУ отмечает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины.

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