СБУ разоблачила нелегальный ввоз наличных денег в сумме 37 млн — Finance.ua
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СБУ разоблачила нелегальный ввоз наличных денег в сумме 37 млн

Криминал
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Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированной территории нашего государства. Об этом сообщает СБУ.
Разоблачены пять участников схемы, у которых изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте.
СБУ разоблачила нелегальный ввоз наличных денег в сумме 37 млн
Дельцы пытались скрыто провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска «Порубное».
При этом часть наличности спрятали в чемоданы, а часть — примотали к телу. По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины.
В дальнейшем добытые преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны на таможенную границу нашего государства. Дельцы пытались завезти наличные деньги в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе. На данный момент, по материалам СБУ, на изъятые средства наложен арест.
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Изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине. Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Часть средств, изъятых в «транзитной» стране ЕС ранее, сейчас заблокирована.
Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины. Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников схемы. СБУ отмечает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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