В Реестре поврежденного и уничтоженного имущества — уже более 344 тысяч сообщений Сегодня 12:23 — Личные финансы

В Реестре поврежденного и уничтоженного имущества — уже более 344 тысяч сообщений

По состоянию на 20 марта в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества поступило 344 360 сообщений.

Соответствующие данные обнародованы в Телеграм-приложении созданного Реестра.

Так, на 20 марта в Реестр было подано 344 360 информационных сообщений о поврежденном имуществе.

Из них через мобильное приложение поступило 324 374 сообщений, через портал — 7 387. ЦПАУ обработали 12 577 сообщений. Еще 22 заявления были оформлены нотариусами.

Отмечается, что обработано 7,5% информационных сообщений о поврежденном имуществе.

Справка Finance.ua:

17 марта президент Украины подписал закон, вводящий механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье в результате российской агрессии в Украине. Первые компенсации за разрушенное или поврежденное имущество украинцы могут получить уже в мае;

заявление о разрушенном и поврежденном жилье можно подать через приложение «Дія» и центры админуслуг. Также можно обратиться к нотариусу. Специальные комиссии при органах местного самоуправления будут проверять эти заявления в течение месяца;

благодаря созданному Фонду по ликвидации последствий вооруженной агрессии рф Украина сможет начать компенсировать людям потери за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от страны-агрессора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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