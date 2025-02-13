В разработку одного месторождения критических минералов нужно вложить до $300 миллионов — эксперт Сегодня 16:47

В разработку одного месторождения критических минералов нужно вложить от 100 млн долларов до 300 млн долларов, поэтому большинство выданных лицензий не используются.

Об этом в интервью DW заявил директор государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк, передает Укринформ.

По его словам, в Украине раздали сотни «мертвых» лицензий на добычу критических минералов и редкоземельных металлов, когда ни разработка, ни разведка месторождений не ведутся. Ибо нет обязательного требования о начале работ в течение определенного периода после получения лицензии на специальном аукционе.

Читайте также Оценивается в триллионы долларов: Зеленский о стоимости полезных ископаемых на оккупированных территориях

«Есть механизм, благодаря которому можно продлевать действие таких лицензий, объясняя разными обстоятельствами… И так годами. Мы должны четко понимать, что недра принадлежат народу, и если инвестор приходит, он получает право на добычу. Когда идет добыча, этим благом пользуются все — это рабочие места, налоги и т. д. Но у нас лицензии розданы, а добычи нет, и мы теряем время, теряем возможные богатства и теряем оттого, что не разрабатываем эти залежи», — отметил Власюк.

Он напомнил, что речь идет об очень дорогих проектах — от 100 млн долларов до 300 млн и более. Только разведка может стоить 10−15 миллионов долларов.

«Поэтому для владельцев лицензий это может быть барьером, потому что у них этих финансов нет. У некоторых есть такие средства, но они почему-то не начинают бизнес, хотя технологии по добыче и обогащению доступны. Технологиями по переработке владеют компании, специализирующиеся на этих производствах. Следовательно, необходимо привлечение прямых иностранных инвестиций этих компаний, потому что они уже приходят с технологиями», — пояснил специалист.

Читайте также Гетманцев высказался по поводу ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине

Государство, по его словам, должно провести аудит лицензий, которые были выданы и не используются.

«Скорее всего, самые „интересные“ лицензии на перспективные месторождения уже выданы. Вместе с тем, нужно сделать несколько шагов, чтобы этот процесс разморозить… Во-первых, устранить все барьеры. Некоторые месторождения имеют так называемый JORK-сертификат. Это международный сертификат подтверждения, позволяющий продавать лицензии на это месторождение на международных сырьевых биржах. Нам нужна такая сертификация», — убежден руководитель Укрпромвнешэкспертизы.

Важно, по его словам, отменить гриф «секретно» для информации о месторождениях. Ведь сейчас этот барьер мешает проводить конкурсы, привлекать инвесторов, в том числе иностранных.

В то же время, законодательно Украина к такому инвестированию готова.

«Барьеров в законодательстве нет — его просто нужно выполнять. Чтобы стимулировать процесс, нужно подписать стратегический меморандум, например с Соединенными Штатами Америки, и таким образом обязать государственную машину работать в этом направлении», — убежден Власюк.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.