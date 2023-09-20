В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом получении статуса участника боевых действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом получении статуса участника боевых действий

Казна и Политика
0
В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом получении статуса участника боевых действий
В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом получении статуса участника боевых действий
В Верховную Раду подали законопроект № 10 062, предусматривающий автоматическое получение статуса участника боевых действий.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Если законопроект будет принят, то уполномоченные из воинских частей будут обязаны в течение 5 дней после даты окончания реализации боевого приказа (распоряжения) сформировать Справку о непосредственном участии в боевых действиях и внести сведения в реестр.
Читайте также
Если такие сведения невозможно внести в электронной форме, Справка об участии в боевых действиях в этот же срок направляется в бумажной форме в комиссию, которая рассматривает материалы признания участниками боевых действий. Один экземпляр Справки в бумажной форме предоставляется военнослужащему.
Так, статус УБД будет приобретаться автоматически после формирования выписки вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-код, штрих-код, цифровой код).
Читайте также
Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня соцзащиты военнослужащих и членов их семей путем упрощения процедуры оформления статуса УБД во время действия военного положения, а также людей с инвалидностью в результате войны и членов семей погибших защитников, в частности путем усовершенствования информационного взаимодействия между госреестрами.
Законопроект направили на рассмотрение комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Дальше за него будут голосовать депутаты в первом чтении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.