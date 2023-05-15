Куда подавать заявления участникам боевых действий для получения льгот: разъяснение — Finance.ua
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Куда подавать заявления участникам боевых действий для получения льгот: разъяснение

Личные финансы
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На медийной площадке Сил обороны, координируемой Минобороны Украины Military Media Center, объяснили, как получить льготы участникам боевых действий.
Так, лица со статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места их регистрации.
Заявления, которые необходимо предоставить:
  1. Заявление о внесении лица в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы).
  2. Заявление об установлении льгот.
Куда подавать заявления:
  • в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (перечень действующих сервисных центров — ссылка);
  • отправить по почте;
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ссылка);
  • через приложение Дія (при наличии Дія.Підпис).
Льготу можно установить как участнику боевых действий, так и его родственникам.
Льготы участникам боевых действий предоставляются на коммунальные услуги, твердое топливо или сжиженный газ исключительно в наличной денежной форме.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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