Куда подавать заявления участникам боевых действий для получения льгот: разъяснение — Finance.ua

Куда подавать заявления участникам боевых действий для получения льгот: разъяснение
На медийной площадке Сил обороны, координируемой Минобороны Украины Military Media Center, объяснили, как получить льготы участникам боевых действий.
Так, лица со статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места их регистрации.
Заявления, которые необходимо предоставить:
- Заявление о внесении лица в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы).
- Заявление об установлении льгот.
Куда подавать заявления:
- в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (перечень действующих сервисных центров — ссылка);
- отправить по почте;
- через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ссылка);
- через приложение Дія (при наличии Дія.Підпис).
Льготу можно установить как участнику боевых действий, так и его родственникам.
Льготы участникам боевых действий предоставляются на коммунальные услуги, твердое топливо или сжиженный газ исключительно в наличной денежной форме.
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