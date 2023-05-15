Куда подавать заявления участникам боевых действий для получения льгот: разъяснение — Finance.ua

Куда подавать заявления участникам боевых действий для получения льгот: разъяснение Сегодня 20:01 — Личные финансы

На медийной площадке Сил обороны, координируемой Минобороны Украины Military Media Center, объяснили, как получить льготы участникам боевых действий.

Так, лица со статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места их регистрации.

Заявления, которые необходимо предоставить:

Заявление о внесении лица в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы). Заявление об установлении льгот.

Куда подавать заявления:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (перечень действующих сервисных центров — ссылка);

отправить по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ссылка);

через приложение Дія (при наличии Дія.Підпис).

Льготу можно установить как участнику боевых действий, так и его родственникам.

Льготы участникам боевых действий предоставляются на коммунальные услуги, твердое топливо или сжиженный газ исключительно в наличной денежной форме.

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