Государство компенсирует обучение ветеранам и их родным: какова сумма компенсации — Finance.ua

Государство компенсирует обучение ветеранам и их родным: какова сумма компенсации Сегодня 20:20 — Личные финансы

Государство компенсирует обучение ветеранам и их родным: какова сумма компенсации

Министерство по делам ветеранов запускает программу компенсации стоимости образования для украинских Защитников и Защитниц, а также для их семей. Инициатива охватывает профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, получение новой специальности или обучение на магистратуре.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Максимальная сумма компенсации — до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 45 420 грн.

Кто имеет право на компенсацию:

ветераны и ветеранки войны;

члены их семей;

лица с особыми заслугами перед Украиной и их семьи;

семьи погибших или умерших военных, включая жен/мужей и детей (до 23 лет при дневной форме обучения).

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Как воспользоваться программой:

Выбрать учебное заведение. Подать заявление в структурное подразделение по ветеранской политике по месту жительства или пребывания. Пройти профориентацию и получить направление на обучение. Подписать трехсторонний договор между заявителем, учебным заведением и структурным подразделением.

Цель программы — облегчить переход ветеранов к гражданской жизни и обеспечить им возможности для трудоустройства и личного развития.

Напомним, ветераны и ветеранки с травмами опорно-двигательного аппарата или ампутацией конечностей могут бесплатно овладеть навыками вождения, в том числе вождения авто на ручном управлении. Первые 40 часов проекта участники онлайн изучают теоретическую часть вождения. После этого в течение 21 дня проходят практические занятия на базе автошколы для людей с инвалидностью Национальной академии внутренних дел в селе Вита-Почтовая Киевской области.

Министерство экономики Украины работает над разработкой Стратегии занятости населения. Сложная ситуация на рынке труда требует комплексных решений, которые помогут людям обрести достойную работу и восстановить стабильность на рынке труда.

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