Государство компенсирует обучение ветеранам и их родным: какова сумма компенсации — Finance.ua
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Государство компенсирует обучение ветеранам и их родным: какова сумма компенсации

Личные финансы
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Государство компенсирует обучение ветеранам и их родным: какова сумма компенсации
Государство компенсирует обучение ветеранам и их родным: какова сумма компенсации
Министерство по делам ветеранов запускает программу компенсации стоимости образования для украинских Защитников и Защитниц, а также для их семей. Инициатива охватывает профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, получение новой специальности или обучение на магистратуре.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Максимальная сумма компенсации — до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 45 420 грн.
Кто имеет право на компенсацию:
  • ветераны и ветеранки войны;
  • члены их семей;
  • лица с особыми заслугами перед Украиной и их семьи;
  • семьи погибших или умерших военных, включая жен/мужей и детей (до 23 лет при дневной форме обучения).
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Как воспользоваться программой:
  1. Выбрать учебное заведение.
  2. Подать заявление в структурное подразделение по ветеранской политике по месту жительства или пребывания.
  3. Пройти профориентацию и получить направление на обучение.
  4. Подписать трехсторонний договор между заявителем, учебным заведением и структурным подразделением.
Цель программы — облегчить переход ветеранов к гражданской жизни и обеспечить им возможности для трудоустройства и личного развития.
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Напомним, ветераны и ветеранки с травмами опорно-двигательного аппарата или ампутацией конечностей могут бесплатно овладеть навыками вождения, в том числе вождения авто на ручном управлении. Первые 40 часов проекта участники онлайн изучают теоретическую часть вождения. После этого в течение 21 дня проходят практические занятия на базе автошколы для людей с инвалидностью Национальной академии внутренних дел в селе Вита-Почтовая Киевской области.
Министерство экономики Украины работает над разработкой Стратегии занятости населения. Сложная ситуация на рынке труда требует комплексных решений, которые помогут людям обрести достойную работу и восстановить стабильность на рынке труда.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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