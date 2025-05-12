Государство компенсирует обучение ветеранам и их родным: какова сумма компенсации — Finance.ua

Государство компенсирует обучение ветеранам и их родным: какова сумма компенсации
Министерство по делам ветеранов запускает программу компенсации стоимости образования для украинских Защитников и Защитниц, а также для их семей. Инициатива охватывает профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, получение новой специальности или обучение на магистратуре.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Максимальная сумма компенсации — до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 45 420 грн.
Кто имеет право на компенсацию:
- ветераны и ветеранки войны;
- члены их семей;
- лица с особыми заслугами перед Украиной и их семьи;
- семьи погибших или умерших военных, включая жен/мужей и детей (до 23 лет при дневной форме обучения).
Как воспользоваться программой:
- Выбрать учебное заведение.
- Подать заявление в структурное подразделение по ветеранской политике по месту жительства или пребывания.
- Пройти профориентацию и получить направление на обучение.
- Подписать трехсторонний договор между заявителем, учебным заведением и структурным подразделением.
Цель программы — облегчить переход ветеранов к гражданской жизни и обеспечить им возможности для трудоустройства и личного развития.
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