Как оформить декретный отпуск в Польше — Finance.ua

Как оформить декретный отпуск в Польше Сегодня 19:48 — Личные финансы

Как оформить декретный отпуск в Польше

В Польше работницы, ожидающие ребенка, имеют право на декретный отпуск — официально это отпуск по беременности и родам. Он гарантируется трудовым законодательством и дает женщинам возможность подготовиться к рождению ребенка и позаботиться о нем в первые месяцы жизни. Продолжительность такого отпуска зависит от количества родившихся детей и особенностей родов.

Рассказываем со ссылкой на UAinKrakow.pl , что такое декретный отпуск по беременности и родам в Польше, сколько он может длиться и какие еще отпуска предусмотрены польским законодательством.

Виды отпусков по уходу за детьми

Отпуск по беременности и родам (Urlop macierzyński) можно оформить как до, так и после того, как родится ребенок.

Родительский отпуск (Urlop rodzicielski) может взять любой из родителей ребенка по окончании отпуска по беременности. Он может быть использован до того, как ребенку исполнилось шесть лет.

Отпуск по уходу за ребенком (Urlop wychowawczy) позволяет продолжить упомянутые отпуска по уходу за ребенком и сохранить за собой рабочее место.

Отпуск по беременности и родам (Urlop macierzyński)

После рождения ребенка мать может уйти в декретный отпуск. В Польше такой отпуск можно использовать частично даже перед родами. На часть такого отпуска имеет право и отец ребенка.

Продолжительность отпуска

В 2024 году продолжительность отпуска зависит прежде всего от количества детей, родившихся одновременно:

один ребенок — 20 недель;

двое — 31 неделя;

трое — 33 недели;

четверо — 35 недель;

пятеро — 37 недель.

Согласно требованиям, каждая мама должна использовать не менее 14 недель из этого количества. По желанию она может передать остальное (например, шесть недель) отцу ребенка.

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Важно: двое родителей не могут находиться в таком отпуске одновременно.

Матери, у которых произошел выкидыш или ребенок родился мертвым, также могут уйти в декретный отпуск. Срок такого отпуска не может превышать восьми недель со дня родов или выкидыша.

Как оформить декретный отпуск

Сделать справку о беременности у гинеколога;

проинформировать работодателя о беременности и предоставить ему справку;

заполнить заявление для декретного отпуска до родов. Следует сделать это не раньше, чем за шесть недель до даты родов, установленной врачом;

сообщить работодателю об оформлении urlopu macierzyńskiego не позднее чем через 14 дней после родов.

Если мать или отец хотят вернуться на работу после декрета заранее, нужно предупредить работодателя по крайней мере за семь дней до окончания декретного отпуска.

Как заполнить заявление на отпуск

О беременности или рождении ребенка в Польше работодателя информируют через соответствующее заявление (Wniosek o urlop macierzyński).

Заявление должно содержать следующие данные:

В правом верхнем углу листа — дата и местность. Ниже слева — ваши личные данные (имя, фамилия, должность, адрес проживания, номер телефона, e-mail). Ниже справа — данные работодателя (имя, фамилия, должность, название фирмы, адрес). Текст заявления с именем и фамилией ребенка, датой рождения, датой начала отпуска и его продолжительность в неделях (если заявление пишут, когда ребенок родился). Подпись.

К заявлению следует добавить копию медицинской справки о беременности или свидетельства о рождении ребенка.

Можно ли работать в декретном отпуске

Женщина имеет право работать во время декретного отпуска, например, по umowa o dzieło.

Финансовые выплаты для беременных

Работающие женщины

В первые 20 недель отпуска по беременности и родам мать получает пособие в размере 100% зарплаты;

если женщина работает в компании менее года, то сумму рассчитают пропорционально отработанному времени;

если заявление на полный отпуск по уходу за ребенком подали до 21 дня после родов, то женщина получает 80% от помощи в связи с болезнью в течение всего периода отпуска;

если опоздали с подачей заявления, то размер пособия по беременности и родам уменьшится до 60%.

Неработающие женщины

Безработная беременная или роженица не имеет права на zasiłek macierzyński, который получают женщины, работающие по 1) договору о работе (umowa o рracę"), 2) договору поручения (umowa zlecenie);

безработная беременная может зарегистрироваться в службе занятости и получать пособие по безработице в случае, если имеет необходимый стаж (12 месяцев в течение 18 месяцев) и готова искать работу во время беременности;

безработная может получать медицинские услуги, если у нее есть страховой полис или муж записал ее в свой страховой полис.

Как подать заявление на помощь в ZUS

Чтобы получить помощь от ZUS в связи с декретом, заявление должен подать работодатель. Для этого нужно официально работать и предварительно внести заявление о декретном отпуске в бухгалтерский учет места работы.

Вместе с заявлением в ZUS нужно отправить медицинскую справку о дате родов, которую указал врач (если женщина хочет получать пособие до родов) или сокращенную копию свидетельства о рождении ребенка.

Однако если в компании работает менее 20 человек или человек является предпринимателем, то нужно самостоятельно заполнить заявление на получение помощи.

Шаблон заявления есть по ссылке . Туда следует ввести персональные данные (заявителя, ребенка и другого родителя). Затем такое заявление нужно занести в местный ZUS или подать через электронный кабинет PUE ZUS

Как подать заявку на помощь от KRUS

Кроме ZUS пособие по беременности и родам также может выплачивать KRUS (Сельскохозяйственный фонд социального страхования) при условии, что были уплачены взносы в это учреждение.

Заявление о помощи можно найти на сайте KRUS. Информация, которую нужно указать — личные данные и период, за который нужно получить финансовую поддержку.

Заявление следует подать через платформу ePUAP в региональное отделение KRUS.

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