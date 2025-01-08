В Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита российской нефти — Finance.ua

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В Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита российской нефти

Энергетика
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В Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита российской нефти
В Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита российской нефти
Во вторник, 7 января, в ВРУ был зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить транзит российских нефти и газа через территорию Украины. Ограничение должно действовать во время военного положения. Автором законопроекта № 12 380 стала оппозиционная фракция Европейская солидарность.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление народного депутата Ирины Геращенко.
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Также чиновники зарегистрировали проект постановления № 12 381 об обращении в Кабмин относительно принятия безотлагательных мер по прекращению транзита российской нефти через украинскую территорию для защиты национальной безопасности Украины.
«Каждый день через территорию Украины по нефтепроводу „Дружба“ транспортируется около 300 тысяч баррелей российской нефти, что приносит россии 20 миллионов долларов ежедневно. При текущей цене нефти 68 долларов за баррель это составляет более 7,5 миллиарда долларов в год», — отметила Геращенко.
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Она добавила, что законопроект № 12 380 предусматривает прямой запрет транзита российской нефти через всю украинскую территорию. Однако исключительные моменты возможны, в частности, для решений ЕС и выполнения международных обязательств.
Напомним, Украина 1 января в 07:00 в интересах национальной безопасности остановила транспортировку российского природного газа по своей территории.
У ЕС нет проблем или обеспокоенности по поводу остановки транспортировки российского газа по территории Украины.
По материалам:
Телеканал 24
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