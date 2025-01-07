От остановки газового транзита Украина потеряла больше, чем россия — Bloomberg — Finance.ua
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От остановки газового транзита Украина потеряла больше, чем россия — Bloomberg

Энергетика
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От остановки газового транзита Украина потеряла больше, чем россия — Bloomberg
От остановки газового транзита Украина потеряла больше, чем россия — Bloomberg
Остановка российского газового транзита через Украину лишает россию части доходов, но европейский газовый рынок не полностью потерян для москвы. россия наращивает экспорт сжиженного природного газа (СПГ) по морю.
Об этом пишет Bloomberg.
Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордные объемы СПГ, поставляемые преимущественно терминалом «Ямал СПГ».
«Ситуация подчеркивает, насколько трудно Европе разорвать связи с россией, которая за последнее десятилетие закрепилась как ключевой поставщик товара на континент. москва показала, что даже когда один путь на рынки закрывается, для россии часто остаются открыты другие», — говорится в публикации.
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В 2024 году «Газпром» продал через Украину газа на сумму около $6 млрд. Большинство экономистов и исследователей предполагают, что потеря этих поставок будет иметь минимальное влияние на экономику агрессора: это потеря примерно 0,2−0,3% ВВП.
«Цифры слишком малы, чтобы повлиять на военную машину путина», — сказал Дэвид Оксли, экономист Capital Economics, в своей записке на прошлой неделе. Для сравнения, по его словам, Украина может потерять около 0,5% ВВП, не получив плату за этот транзит газа.
Кроме продажи СПГ, у россии также есть другие варианты трубопроводов для транспортировки газа, которые помогут компенсировать потерю маршрута через Украину.
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Поставки в Китай, который обгоняет Европу как крупнейший рынок для российского трубопроводного газа, по прогнозам, достигли рекордного 31 миллиарда кубометров в 2024 году. В этом году они должны вырасти до 38 млрд кубометров, поскольку трубопровод «Сила Сибири» вышел на полную проектную мощность.
По оценкам Сергея Вакуленко, научного сотрудника Фонда Карнеги, это компенсировало бы половину объемов, утраченных после окончания транзита через Украину.
«Газпром» также может продавать больше газа через «Турецкий поток», прямой газопровод между россией и Турцией по дну Черного моря, который также может поставлять газ некоторым европейским клиентам. В 2025 году «Газпром» мог бы продать через «Турецкий поток» 25 млрд кубометров в Турцию и 15 млрд кубометров в Европу, считает Вакуленко.
По материалам:
УНІАН
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