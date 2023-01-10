В Раде спрогнозировали курс доллара на 2023 год — Finance.ua

В Раде спрогнозировали курс доллара на 2023 год Сегодня 16:00 — Валюта

В Раде спрогнозировали курс доллара на 2023 год

В Верховной Раде уверены, что в течение 2023 года курс гривны к доллару США будет стабильным и не упадет ниже планки, запланированной правительством.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по экономическому развитию Александр Мариковский.

Так, в парламенте прогнозируют, что гривна будет держаться на уровне 41 грн за доллар США в течение этого года. Отмечают, что Кабмин установил среднюю планку в размере 42 гривны за доллар США.

«Запасаться долларами не нужно. Поскольку инфляционные процессы все равно съедают любой ресурс, которым мы можем владеть. Международная поддержка, которая сейчас поступает в Украину, позволяет оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривну на нынешнем уровне», — убежден нардеп.

Он также добавил, что заявления некоторых экономистов, что «доллар будет по 50 гривен» и выше, необоснованны.

Напомним, курс доллара по отношению к гривне на наличном валютном рынке Украины в 2022 году повысился на 47,7%. В то же время с октября по декабрь нацвалюта США снижалась в стоимости после непрерывного подорожания с начала войны.

Діло По материалам:

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