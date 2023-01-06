Что будет с курсом доллара, и когда ждать девальвации: прогноз на год — Finance.ua

Что будет с курсом доллара, и когда ждать девальвации: прогноз на год Сегодня 13:36 — Валюта

Что будет с курсом доллара, и когда ждать девальвации: прогноз на год

Международная помощь позволит НБУ держать фиксированный курс на уровне 36,6 гривны за доллар в течение полугода. Затем возможна девальвация на 10-15%. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Из-за неопределенности переход на плавающий валютный курс вскоре маловероятен, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

«Мое видение: НБУ будет держать официальный курс на уровне 36,6 гривны/доллар в течение всего 2023 года. Пока поступления от международных партнеров (3,5-5 млрд долларов в месяц) будут перекрывать расходы НБУ на валютные интервенции (2-3 млрд долларов в месяц), то нет смысла менять курс», — отметил эксперт.

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Говорить о новом понижении официального курса, по его мнению, можно будет лишь, если расходы на валютные интервенции возрастут и в течение нескольких месяцев будут превышать валютные поступления от партнеров.

Не ожидает смены курса скоро и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Как минимум до конца первого полугодия курс гривны по отношению к доллару будет сохраняться на текущем уровне, считает он.

«В дальнейшем НБУ будет учитывать состояние платежного баланса и динамику притока международной помощи», — отметил эксперт.

Ваврищук считает самым вероятным, что во втором полугодии будет корректировка официального курса. «Думаю, будет снижение курса на 10-15%. Не думаю, что по результатам 2023 года мы выйдем на средний курс, который заложен в бюджет. Вероятно, гривна будет дороже, чем планирует правительство (42,2 грн за доллар)», — отметил эксперт.

Напомним, Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривны не ожидается.

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