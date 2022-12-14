Перевалит ли курс доллара за 50 гривен: прогноз на два года — Finance.ua
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Перевалит ли курс доллара за 50 гривен: прогноз на два года

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Перевалит ли курс доллара за 50 гривен: прогноз на два года
Перевалит ли курс доллара за 50 гривен: прогноз на два года
При самом пессимистическом прогнозе курс доллара в Украине может достичь отметки в 51 грн/долл. уже в следующем 2023 году.
Такой прогноз сформировала консенсус-группа Focus Economics S.L.U.
Аналитики считают, что оптимальный курс доллара в 2023 — 2024 годах будет находиться на уровне 40,20 — 40,40 гривен, передает Forbes.
По мнению аналитиков, для обеспечения финансовой стабильности Национальный банк какое-то время будет сохранять фиксированный курс.
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«Плавающий режим, вероятно, будет вновь введен, как только позволят экономические условия», — отмечается в отчете.
По прогнозу специалистов, до конца 2023 года доллар будет на уровне 41,20 грн/долл, а в 2024 году — 40,40 грн/долл.

Справка Finance.ua:

  • аналитик Concorde Capital Александр Паращий считает, что фициальный курс доллара (36,5686 грн/$) в Украине вряд ли изменится до конца 2022 года. Наличный курс так же останется на текущем уровне — 39,5-42 грн/$;
  • в инвесткомпании ICU тоже прогнозируют, что официальный курс гривны до конца 2022 года останется на текущем уровне в 36,5686 доллара. А вот к концу 2023 года нацвалюта Украины ослабнет до 40,2 грн/доллар.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

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По материалам:
УНІАН
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