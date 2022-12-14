Перевалит ли курс доллара за 50 гривен: прогноз на два года — Finance.ua

Перевалит ли курс доллара за 50 гривен: прогноз на два года Сегодня 12:01 — Валюта

Перевалит ли курс доллара за 50 гривен: прогноз на два года

При самом пессимистическом прогнозе курс доллара в Украине может достичь отметки в 51 грн/долл. уже в следующем 2023 году.

Такой прогноз сформировала консенсус-группа Focus Economics S.L.U.

Аналитики считают, что оптимальный курс доллара в 2023 — 2024 годах будет находиться на уровне 40,20 — 40,40 гривен, передает Forbes

По мнению аналитиков, для обеспечения финансовой стабильности Национальный банк какое-то время будет сохранять фиксированный курс.

Читайте также Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2022 года — прогноз эксперта

«Плавающий режим, вероятно, будет вновь введен, как только позволят экономические условия», — отмечается в отчете.

По прогнозу специалистов, до конца 2023 года доллар будет на уровне 41,20 грн/долл, а в 2024 году — 40,40 грн/долл.

Справка Finance.ua:

аналитик Concorde Capital Александр Паращий считает, что фициальный курс доллара (36,5686 грн/$) в Украине вряд ли изменится до конца 2022 года. Наличный курс так же останется на текущем уровне — 39,5-42 грн/$;

в инвесткомпании ICU тоже прогнозируют, что официальный курс гривны до конца 2022 года останется на текущем уровне в 36,5686 доллара. А вот к концу 2023 года нацвалюта Украины ослабнет до 40,2 грн/доллар.



Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.