Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2022 года — прогноз эксперта Сегодня 17:25 — Валюта

Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2022 года — прогноз эксперта

Официальный курс доллара (36,5686 грн/$) в Украине вряд ли изменится до конца 2022 года. Наличный курс так же останется на текущем уровне — 39,5-42 грн/$.

Такой прогноз в комментарии Обозревателю озвучил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

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«Пока мы видим, что изменений в курсе не должно быть. Приблизительно все как и сейчас останется — от 39,5 до 42 грн, если мы говорим о курсе в обменниках», — сказал он.

От чего будет зависеть курс доллара в Украине

На курс валют будут влиять два фактора. Один из них, конечно же, новости с фронта. Кроме того, пояснил Паращий, в конце года обычно проходят рекордные бюджетные выплаты и закрываются программы, что также влияет на американскую валюту.

«В конце года, как правило, идут рекордные бюджетные выплаты, закрывают все программы, контракты. Очень большой приток гривны исполнителям госуслуг и, как правило, гривну в валютный рынок выносят. Поэтому бывают такие всплески спроса на валюту, и это теоретически могло бы как-то повлиять. Также может создать дополнительное давление на резервы, то есть Нацбанк будет больше валюты продавать. Но какого-то серьезного влияния на наличный курс не должно быть», — добавил эксперт.

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