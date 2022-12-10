Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2022 года — прогноз эксперта — Finance.ua
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Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2022 года — прогноз эксперта

Валюта
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Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2022 года — прогноз эксперта
Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2022 года — прогноз эксперта
Официальный курс доллара (36,5686 грн/$) в Украине вряд ли изменится до конца 2022 года. Наличный курс так же останется на текущем уровне — 39,5-42 грн/$.
Такой прогноз в комментарии Обозревателю озвучил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.
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«Пока мы видим, что изменений в курсе не должно быть. Приблизительно все как и сейчас останется — от 39,5 до 42 грн, если мы говорим о курсе в обменниках», — сказал он.

От чего будет зависеть курс доллара в Украине

На курс валют будут влиять два фактора. Один из них, конечно же, новости с фронта. Кроме того, пояснил Паращий, в конце года обычно проходят рекордные бюджетные выплаты и закрываются программы, что также влияет на американскую валюту.
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«В конце года, как правило, идут рекордные бюджетные выплаты, закрывают все программы, контракты. Очень большой приток гривны исполнителям госуслуг и, как правило, гривну в валютный рынок выносят. Поэтому бывают такие всплески спроса на валюту, и это теоретически могло бы как-то повлиять. Также может создать дополнительное давление на резервы, то есть Нацбанк будет больше валюты продавать. Но какого-то серьезного влияния на наличный курс не должно быть», — добавил эксперт.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
Обозреватель
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