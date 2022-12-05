Что будет с долларом в конце 2022 года: эксперты дали прогноз — Finance.ua
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Что будет с долларом в конце 2022 года: эксперты дали прогноз

Валюта
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Что будет с долларом в конце 2022 года: эксперты дали прогноз
Что будет с долларом в конце 2022 года: эксперты дали прогноз
Курс доллара в Украине в декабре 2022 не подпрыгнет выше отметки 38-39 гривен. В то же время есть сразу несколько факторов, которые будут влиять на него в последний месяц зимы. Эксперты проанализировали, что будет с долларом до Нового года.
Так, на курсе валют скажется международная финансовая помощь. Речь идет о деньгах, которые Украина получила в 2022 году, а также тех, что выделят нашей стране в следующие годы. Об этом сообщает Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.
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«Например, планы макрофина от ЕС, а также будет ли прогресс по программе с МВФ. Если будут положительные новости о помощи на следующий год, если она превысит те $40 млрд, которые сейчас уже запланированы, то это окажет положительное влияние на курс», — отметил эксперт.
По его мнению, в декабре особых изменений на валютном рынке ожидать не стоит. Они могут произойти в начале следующего года на монетарном комитете НБУ.
Президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак в свою очередь прогнозирует, что до конца декабря текущего года наличный доллар не будет стоить выше 38-39 гривен.
А вот член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что перед Новым годом стоимость наличного доллара в обменниках может перевалить за 41 гривну.
«Наличный доллар подрастет до 41 грн/долл., особенно ближе к новогодним праздникам, и может даже пересечь этот предел», — прогнозирует Олег Пендзин.
Отметим, что, по данным портала Минфин, 4 декабря средний курс в украинских банках составляет 39,80 грн (покупка) и 40,30 грн (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке один американский доллар покупают по 40,10 грн, а продают по 40,20 грн.
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