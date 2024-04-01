В Раде согласовали выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергинфраструктуры — Finance.ua
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В Раде согласовали выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергинфраструктуры

Казна и Политика
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В Раде согласовали выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергинфраструктуры
В Раде согласовали выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергинфраструктуры
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергетической критической инфраструктуры.
Об этом заявил член комитета Алексей Гончаренко в Telegram.
По его данным, средства будут выделены Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины.
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«В связи с постоянными атаками россии по нашей энергетике деньги будут направлены на строительство, ремонт и защиту объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. Ожидается, что до конца мая все необходимые меры будут предприняты», — написал он.
Напомним, в последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151 средством воздушного нападения. Тогда же обстреляли объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.
Кроме того, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, также нацеленных на энергетику Украины. Россияне атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.
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По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, сейчас о блэкаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов врага.
По материалам:
РБК-Україна
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