В Раде согласовали выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергинфраструктуры — Finance.ua

В Раде согласовали выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергинфраструктуры Сегодня 15:40 — Казна и Политика

В Раде согласовали выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергинфраструктуры

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергетической критической инфраструктуры.

Об этом заявил член комитета Алексей Гончаренко в Telegram.

По его данным, средства будут выделены Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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«В связи с постоянными атаками россии по нашей энергетике деньги будут направлены на строительство, ремонт и защиту объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. Ожидается, что до конца мая все необходимые меры будут предприняты», — написал он.

Напомним, в последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151 средством воздушного нападения. Тогда же обстреляли объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

Кроме того, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, также нацеленных на энергетику Украины. Россияне атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

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По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, сейчас о блэкаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов врага.

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