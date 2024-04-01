В Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике — Finance.ua

В Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике Сегодня 11:12 — Энергетика

В Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике

По состоянию на утро аварийные отключения электроэнергии не применяются. Действуют графики почасовых ограничений в Харькове и ограничения потребления сетей для промышленности в Криворожском районе.

Об этом пишет Минэнерго.

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Дефицита электроэнергии нет. Планируется коммерческий импорт. Вчера фиксировался профицит в системе — из-за солнечной погоды и соответственно интенсивной выработки электроэнергии СЭС в течение дня НЭК «Укрэнерго» уменьшал нагрузку объектов ВИЭ суммарной величиной 1739 МВт*ч. В настоящее время энергосистема работает стабильно и сбалансированно.

На высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы БПЛА. Имеются повреждения оборудования. В результате боевых действий поврежден газопровод среднего давления в здание пожарной части в Харьковском районе. Без газоснабжения осталась часть населенного пункта и коммунально-бытовой объект.

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Из-за технологических нарушений отключилось оборудование на подстанции Одесской области, в результате чего обесточивались потребители в г. Одесса. В течение трех часов все потребители запитаны.

Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,51 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 14 296 МВт*ч. Предусмотрен также незначительный экспорт — до 240 МВт*ч.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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