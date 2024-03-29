Повреждения энергетической инфраструктуры от ночной атаки есть в шести областях — Finance.ua
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Повреждения энергетической инфраструктуры от ночной атаки есть в шести областях

Энергетика
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Повреждения энергетической инфраструктуры от ночной атаки есть в шести областях
Повреждения энергетической инфраструктуры от ночной атаки есть в шести областях
В результате ракетной атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
«Этой ночью россия продолжила варварские атаки против украинской энергосистемы. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях», — говорится в сообщении.
Шмыгаль добавил, что в некоторых регионах применены аварийные отключения.
«Украине нужно больше систем ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру и защитить население. Это главный предмет разговора с нашими международными партнерами», — подчеркнул премьер.
«Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В настоящее время на Днепропетровщине применены аварийные отключения, в Харьковской области — графики почасовых отключений», — сообщили также в «Укрэнерго».
По материалам:
Finance.ua
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