В Раде раскрыли подробности введения дополнительной пошлины — Finance.ua

В Раде раскрыли подробности введения дополнительной пошлины Сегодня 16:00 — Казна и Политика

В Раде раскрыли подробности введения дополнительной пошлины

Кабинет министров разрабатывает законопроект о введении дополнительного сбора на покупку иностранной валюты импортерами.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«Здесь стоит отметить, что избранная концепция не предусматривает дополнительных импортных пошлин (что сложно в администрировании), а предусматривает введение 10% сбора на валютообменные операции по покупке всех импортных товаров и услуг», — отметил нардеп.

В настоящее время импортеры покупают валюту по официальному курсу Нацбанка, который зафиксирован на новом уровне 36,57 грн за доллар. В случае, если соответствующий законопроект будет поддержан в парламенте, фактически курс покупки валюты импортерами может возрасти до 40,23 грн за доллар.

Цель законопроекта не только в том, чтобы увеличить поступления в госказну, но и снизить спрос на импортные товары и услуги среди украинцев и соответственно давление на международные резервы и стабильность гривны, отмечает Железняк.

«Ожидается, что КМУ внесет законопроект в ближайшие недели», — добавил он.

Справка Finance.ua:

о намерении правительства ввести дополнительную пошлину на импорт сообщил ранее министр финансов Сергей Марченко:

«Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому, когда и в каком виде будет введен сбор — говорить рано», — заявлял министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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